Barikatlarınızı halk yıkacak

Tüm ülkenin aksine 1 Mayıs’ta İstanbul’da sıkıyönetim ilan edildi. Taksim’e çıkan tüm yollar kapatıldı. 210’u aşkın kişi gözaltına alındı. Buna rağmen Taksim iradesini ortaya koyan binlerce yurttaş Saraçhane’ye akın etti. Defalarca barikatı zorlayan halk, polisin yoğun müdahalesine uğradı. Vali Gül, barikatı zorlayanları tehdit etti.

Haber Merkezi

1 Mayıs İşçi Bayramı ülke genelinde coşkuyla kutlandı. İşçiler, emekçiler Saray yönetiminin piyasacı, gerici, baskıcı politikalarına karşı ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs için sokaklara çıktı.

Ancak Taksim’i emekçilere yasaklayan İstanbul Valiliği’nin halkı meydana sokmama amacıyla koyduğu yasaklar kapsamında, sabahın erken saatlerinde Taksim Meydanı’na çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Megakent’te adeta sıkıyönetim ilan edildi.

Taksim Meydanı

TÜM KENTTE ABLUKA

Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe’de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar dahi kaldırıldı.

Beşiktaş

Karaköy çevresi ve Galata Köprüsü de kapatılırken Saraçhane’ye polis yığıldı. Her sokak başına polis barikatları konuldu. Saraçhane’deki Bozdoğan Su Kemeri önüne boydan boya ‘polis kemeri’ kuruldu.

Galata Köprüsü

Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kadıköy’de ise çöp konteynerleri kaldırılırken, taş ve bunun gibi maddeler temizlendi.

Osmanbey

İstiklal Caddesi’nde yüz metrede bir bariyer konuldu. İşlerine gitmek isteyen yurttaşlar dahi defalarca polis kontrolünden geçmek zorunda kaldı.

Tüm bu engellemelere karşın emek ve meslek örgütleri ile sosyalistlerin buluşma çağrısı yaptığı Saraçhane Meydanı’na binlerce kişi akın etti. Saraçhane’deki Bozdoğan Kemeri’nin önü polis barikatı ve TOMA’larla kapatıldı. Kemerin üstüne keskin nişancılar yerleştirildi. DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB’nin yanı sıra CHP ve DEM Parti ile sosyalistler meydanı doldurdu. CHP Lideri Özgür Özel de Saraçhane’deydi. Basın mensuplarına açıklama yapan Özel, "Bugün yaşananlar demokrasi eksikliğini gösteriyor. Taksim hedefine doğru hareket ediliyor olması önemli bir kazanımdır. Önemli olan, bayrama halel getirecek, yaralanmaların olmadığı, polislerin de emekçilerin de üzülmediği bir gün olması için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Bir gün Taksim tam olarak özgürleşene dek mücadelemizi sürdüreceğiz. 1 Mayıs yasaklarının adı polis devletidir. Taksim özgür olana kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

HALK VAZGEÇMEDİ

Halk 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama iradesi gösterdi. Barikatta halk yoğun polis müdahalesine uğradı. Polisin müdahalesine rağmen geri adım atmayan halk defalarca barikatı zorladı. Her zorlamada polis yoğun biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti.

Gazeteciler kitleyi takip ederken polisin "Basını süpürün" emri vermesi tepki çekti.

Saraçhane’de açıklama yapan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu buradaki iradenin halkın iradesi olduğunu vurguladı. Çerkezoğlu şunları söyledi: "Buradaki irade zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bu adaletsiz düzene karşı Türkiye işçi sınıfının emekçilerinin halkın iradesidir. Buradaki irade bizi yoksullaştıracak olan politikaları hayata geçirirken bizleri yerli halk olarak görenlere karşı Türkiye halkının irade beyanıdır. Bundan sonra attıkları her adımda bu iradeyi görecekler, bu iradeyi tanıyacaklar. Buradan bir kez daha haykırıyoruz."

Konuşmaların ardından DİSK Korteji Bozdoğan Kemeri’nde oluşturulan polis barikatına doğru yürüyüşe geçti. Burada polis yetkilileriyle görüşen Çerkezoğlu, AYM kararını anımsattı. Ardından DİSK korteji, Saraçhane yürüyüşünü tamamladı. Bir süre sonra da DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDB’den oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi’nin programı sonlandırdığı bilgisi paylaşıldı. KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz da "Barikatı aşmak konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz. Taksim Meydanı’na yürüyemiyoruz. Biz kaygı duyuyoruz, istemediğimiz olayların önünü açmasınlar" ifadelerini kullandı.

Saraçhane dışında da İstanbul’un farklı noktalarından Taksim’e çıkmaya çalışanlar oldu. Beşiktaş, Şişli, İstiklal Caddesi ile Okmeydanı’ndan Taksim’e yürümek isteyen gruplar polisin müdahaleleri sonucunda gözaltına alındı. Çağdaş Hukukçular Derneği’nden aktarılan bilgiye göre kent genelinde 216 kişi gözaltına alındı. Bakanlık ise gözaltına alınan sayısının 226 olduğunu duyurdu.

BASINA MÜDAHALE

Başta Saraçhane olmak üzere 1 Mayıs eylemlerini izlemek isteyen gazeteciler de polis müdahalesine uğradı. Saraçhane’de eylem sürerken polis “Basını süpürün” talimatı verdi. Gazeteciler burada yapılan polis müdahalesinden de etkilendi.

Gazeteciler Umut Taştan ve Fatoş Erdoğan ayağından yaralandı. Polis Fatoş Erdoğan’ı gözaltına almak için İBB bahçesine kadar girdi. Sözcü TV muhabiri Meral Danyıldız da polis tarafından defalarca durduruldu. Canlı yayın sırasında engellendi. Okmeydanı'nda da Taksim’e yürümek isteyen grubu takip eden gazetecilere polis müdahale etti.

Umut Taştan

(Fotoğraf: Hakan Tosun)

HUKUKÇULARDAN TEPKİ YAĞDI

İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç açıklamasında toplantı ve gösteri yürüyüş haklarının hukuksuz bir şekilde kullandırılmak istenmediğini vurguladı. Saraç, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: ‘’Anayasa Mahkemesi Taksim’de yapılmak istenen toplantı ve gösteri yürüyüşü engellemeleri hak ihlali olarak nitelemiştir. Ancak hukuksuz şekilde toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının bu sene kullandırılmamak istenmediğini gördük.’’

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri de gözaltılara tepki gösterenler arasında yer aldı. Yoleri, şöyle konuştu: "Öncelikle Taksim yasağının ve kente uygulanan büyük ablukanın hukuka, AİHM ve 1 Mayıs yasağına karşı yapılan bir başvuruda ‘Taksim ortak hafıza mekanıdır herkes için’ diyen Anayasa Mahkemesi kararına aykırı olduğunu belirtmek isterim. Buna rağmen bu yıl yine büyük engellemelerle karşılaştık. "

VALİ’DEN TEHDİT

Polisin AYM’nin hak ihlali kararına rağmen Taksim’e çıkılmasını sert müdahalelerle engellemesinin ardından

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yolların kapatılması nedeniyle özür diledi. Vali sonraki paylaşımında ise tehdit içeren ifadeler kullandı. Gül, "Hiçbir suç cezasız kalmaz. 210 kişi gözaltına alındı. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medyadan yaptığı açıklama ile polise teşekkür etti. Yerlikaya, paylaşımında "Toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki örnek olan polislerimize teşekkür ediyorum" dedi.

ANITA DEMİR BARİYER

Bazı sendikaların üyeleri Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN), Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN), Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN), TÜRK-İŞ ve Memur-Sen Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. TÜRK-İŞ adına konuşan Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) Genel Başkanı Cemail Bakındı, 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenleri andı. Anmaların ardından anıt tekrar bariyerle kapatıldı.

Emniyet Teşkilatı Sendikası’nın anıta çelenk koymasına ise izin verilmedi. Sendikanın X hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İstanbul Valiliği’ne zamanında gerekli resmi müracaatları yaparak, Emniyet Teşkilatında çalışan emekçilerinin sesi olmak ve 1 Mayıs'ın normalleşmesine katkı sağlamak için taksim meydanına çıkmak isteğimizi dile getirdik. Müracaat eden tüm sendikaların, Taksim anıtına çelenk koymasına ve basın açıklamasına izin verilmesine rağmen sendikamıza izin verilmemiştir. Hayatın her alanında emniyet çalışanlarını temsil etmeye devam edeceğiz. Emniyet teşkilatı çalışanları da emekçidir. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyoruz.”