Barınma krizi devam ediyor: Boğaziçi'nde yurtlar koğuşa dönecek!

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi’nde boşaltılan yurtlar nedeniyle ortaya çıkan barınma sorunu devam ediyor. Rektörlüğün, açıkta kalan öğrenci sayısını azaltmak için 3 katlı ranza sistemi ve 15 kişilik odalar oluşturacağı belirtildi. Öğrencilerin bu odalarda nasıl barınacağı ise tartışma konusu oldu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektörlük, okulda uzun zamandır deprem riskli olduğu bilinen yurtlarda, Maraş merkezli depremlerin ardından güçlendirme çalışmalarına başladı. Bu durum, okulda faaliyet gösteren 11 yurt binasından 5’inin aynı anda kapatılarak, daha önceden yurtlarda ikamet eden 1200 öğrencinin açıkta kalmasına neden oldu. Okul yönetimi, bu probleme çözüm olarak öğrenciler tarafından uzun yıllardır kullanılan kulüp odalarını taşıyıp söz konusu odaları yurda çevirmeye ve mevcut yurtlarda kontenjanları artırmaya karar verdi.

ÇÖZÜM YENİ SORUN

Yönetimin getirdiği bu çözüm ile kulüp odaları kampüsün merkezinden uzaklaştırılacak. Dört senedir kulüplerde çalışma yürüten bir öğrenci, “Bize yeni verilen yerler kulüp faaliyetleri için elverişsiz. Burayı büyüklüğü itibarıyla ancak depo olarak kullanabiliriz” dedi.

Ayrıca öğrenci, “Kulüp odalarımızın yurda dönüştürülmesiyle 100 öğrenci barınabilecek. Hâlâ 1000’den fazla öğrenci açıkta kalacak. Bir sorun başka bir sorun yaratılarak çözülmeye çalışılıyor” dedi.

Rektörlüğün, açıkta kalan öğrenci sayısını azaltmak için 3 katlı ranza sistemi ve 15 kişilik odalar oluşturacağı belirtildi. Okul, yurtların resmi sitesinden, 2023-24 eğitim öğretim döneminde 12 ve 15 kişilik yurt odalarının faaliyete geçeceğini belirtti. Öğrencilerin 15 kişilik odalarda nasıl barınacağı ise tartışma konusu oldu. Öğrenciler ise tüm bu kararlara itiraz ediyor. Yurtların depreme dayanıksız olduğunun uzun zamandır bilindiğini vurgulayan öğrenciler, Maraş merkezli depremlere kadar konuyla ilgilenilmemesinden şikâyetçi.

Ayrıca öğrenciler, yurt sorunun başka sorunlar yaratılarak çözülmeye çalışılmasından da rahatsız. Öğrenci Temsilciliği Kurulu (ÖTK), soruna çözüm olarak İBB ve rektörlük arasında konteyner yurt yapımı için bağlantı oluşturdu. Ek olarak ÖTK, okuldaki depreme dayanıklı lojmanların ve idari binaların bir kısmının bu süreçte yurda dönüştürülmesini önerdi. Ancak okul yönetimi öğrencilerin bu çözüm önerilerine sıcak bakmayarak, çözüm önerilerine onları da davet etmekten kaçındı.

***

Tutuklu sıra arkadaşları için seslendiler

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Suruç Katliamı anması için bildiri dağıtırken gözaltına alınarak tutuklanan sıra arkadaşları için Güney Meydan’da basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını öğrenciler adına Tutku Kırcalı okudu. Kırcalı, öğrencilerin yan yana geldiği her alanın yok edilmeye çalışıldığını söyledi. Bunların somut bir örneğinin sıra arkadaşları Beliz’in bildiri dağıttığı için tutuklanması olduğunu söyleyen Kırcalı, "Aydınlatılmayan katliamlara, her geçen gün derinleşen krize, her gün daha fazla tehdit edilen ifade özgürlüğümüze karşı gençleri baskıyla, soruşturmayla, gözaltıyla, tutuklamayla susturmaya çalışıyorlar. Ama mücadelemizi insanca yaşayana kadar ilmek ilmek öreceğiz” dedi.