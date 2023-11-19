Barınma sorunu insani kriz oldu

EKONOMİ SERVİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekter Yardımcısı Buğra Gökçe, konut fiyatlarında yaşanan artışın yol açtığı mülksüzleştirmenin, insani bir krize ulaşma boyutunda olduğunu söyledi. Gökce, "İstanbul'da bir asgari ücretlinin tüm maaşıyla kirasının sadece yüzde 67'sini karşılayabiliyor. Anadolu'ya göç hızlanıyor" dedi.

Gökce, X hesabından yaptığı paylaşımda konut fiyatlarına yönelik verilere dikkat çekerek artan kira ve satış bedellerinin emekçilerin ev sahibi olmasına engel olduğunu vurguladı.

İstanbul'da 100 metrekare konut kira bedelinin ortalama 17 bin 111 TL olduğunu kaydeden Gökce, "Yani asgari ücretli tüm maaşıyla kirasının sadece yüzde 67'sini karşılayabiliyor. Ankara'da bu oran yüzde 82, İzmir'de yüzde 75" dedi. Gökce, "Satılan konutları yabancılar veya yüksek sermaye sahipleri alıyor. Konut sahipliği oranı bu yüzden 2002 yılındaki yüzde 73 seviyesinden yüzde 56'ya düştü" diye konuştu. Yetersiz ücretler nedeniyle büyükşehirlerde yaşamanın imkansız hale geldiğini kaydeden Gökce, "Ev almak bir tarafa, kiralamak bile gittikçe imkansız hale geliyor. Bu yüzden İstanbul'dan Anadolu'ya göç hızlanıyor" dedi. Gökçe, kritik sektörlerde çalışanlar elde ettikleri gelirle geçinemedikleri için başka şehirlere göç ederken, istihdam ve üretim yaratan önemli sektörlerde de üretimi etkileyecek ciddi bir istihdam krizi ile karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu.

KONUT ÜRETİLMELİ

Gökce, çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı: "Devletin konut piyasasına akılcı ve bilimsel yöntemlerle müdahale etmesi gerekiyor. Çok boyutlu, planlı, programlı bir sosyal konut üretimine ihtiyacımız var. Karar vericilerin yerel yönetimlerle, sivil toplumla katılımcı, şeffaf süreçlerle eşgüdüm halinde seferberlik ruhuyla hareket etmesini bekliyoruz. Daha korkunç bir tablo ortaya çıkmadan çözümleri bulmak zorundayız."