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Barış Akademisyeni Mühdan Sağlam, görevine iade edildi

'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza attığı için Ankara Üniversitesi'deki görevinden ihraç edilen Barış Akademisyeni Dr. Mühdan Sağlam, görevine iade edildi.

Güncel
  • 08.11.2023 11:43
  • Giriş: 08.11.2023 11:43
  • Güncelleme: 08.11.2023 11:57
Kaynak: Haber Merkezi
Barış Akademisyeni Mühdan Sağlam, görevine iade edildi

Bin 128 akademisyenin imzasıyla 11 Ocak 2016'da yayınlanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için 2017 yılında Ankara Üniversitesi'ndeki görevinden KHK ile ihraç edilen Mühdan Sağlam, görevine iade edildi. 

Yaklaşık 6 buçuk sene önce üniversiteden ihraç edilen Sağlam, Artı Gerçek'in Ankara Temsilcisi olarak görev yapıyor. 

Eğitim Sen Ankara 5 No'lu Şube'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tüm hocalarımız görevine dönene kadar mücadelemize devam edeceğiz" denildi.

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