Barış Akademisyeni Mühdan Sağlam, görevine iade edildi

'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza attığı için Ankara Üniversitesi'deki görevinden ihraç edilen Barış Akademisyeni Dr. Mühdan Sağlam, görevine iade edildi.

Bin 128 akademisyenin imzasıyla 11 Ocak 2016'da yayınlanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için 2017 yılında Ankara Üniversitesi'ndeki görevinden KHK ile ihraç edilen Mühdan Sağlam, görevine iade edildi.

Yaklaşık 6 buçuk sene önce üniversiteden ihraç edilen Sağlam, Artı Gerçek'in Ankara Temsilcisi olarak görev yapıyor.

Barış İçin Akademisyenler Bildirisine imza attığı için Ankara Üniversitesi tarafından 2017 yılında ihraç edilen Mühdan Sağlam hocamız mahkeme kararıyla görevine iade edildi. Tüm hocalarımız görevine dönene kadar mücadelemize devam edeceğiz. #GeriDönüyoruz pic.twitter.com/84d25fvPd1 — Eğitim Sen Ankara 5 (@ankara5nolu) November 8, 2023

Eğitim Sen Ankara 5 No'lu Şube'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tüm hocalarımız görevine dönene kadar mücadelemize devam edeceğiz" denildi.