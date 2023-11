Barış Akademisyenleri’nden "İsrail’e dur de" bildirisi

Barış Akademisyenleri bu kez "İsrail'e dur de" demek için imza attı. Akademisyenler, işgal sona erene ve barış tesis edilene kadar Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini kesmesi talebinde bulundu.

Barış İçin Akademisyenler, “İsrail’e Dur De” başlıklı bildiriyle İsrail’in Filistin’e yönelik saldırı ve katliamlarına tepki gösterdi.

İsrail’in 56 yıldır Filistin topraklarını işgal ettiği ve 2006 yılından beri uluslararası hukuka aykırı olarak Gazze Şeridi’ni abluka altında tuttuğu hatırlatılan bildiride, şu ifadeler yer aldı:

"İsrail, bugün tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına karşı bir insanlık suçu daha işlemektedir. Hamas diye bilinen, ama anlaşıldığı kadarıyla toplam 12 çok farklı çizgiden Filistinli örgütten oluşan ‘Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası’ 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze sınırından İsrail’e geçerek havadan ve karadan saldırılarla çoğu sivil 1400’ü aşkın insanı öldürmüş, bunun üzerine İsrail devleti Hamas’ın bu katliamını gerekçe göstererek, hatta bunu bir fırsata çevirerek Filistin halkına yönelik bugüne kadarki en ağır devlet terörünü uygulamaya başlamıştır."

'KARA HAREKATI SOYKIRIM ANLAMINDADIR'

Hastane ve ambulans konvoylarının vurulmasının savaş hukukuna aykırı olduğu belirten bildiride, “İsrail hükümeti bugün yaptığı katliamlar için Hamas’ın son saldırılarını bahane etmektedir, ama biliyoruz ki henüz Hamas’ın olmadığı zamanlarda da Filistin halkı İsrail güvenlik güçlerinin yoğun baskı ve şiddetine uğramıştır. Birçok Yahudi diaspora inisiyatifi yanında İsrail yurttaşlarınca oluşturulmuş siyasi ve sivil inisiyatiflerince de Apartheid rejimi olarak adlandırılan İsrail hükümeti, dünyanın gözü önünde 2,2 milyon olduğu tahmin edilen Gazze halkının yeryüzünden silinmesini hedeflediğini ima etmektedir. İsrail’in başlattığı kara harekâtı etnik temizlik ve hatta soykırım anlamındadır" denildi.

İsrailli akademisyenlerin de saldırılara tepki gösterdiği ve “cadı avına” maruz kaldıkları kaydedilen bildiri şöyle devam etti:

'YOK ETME GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKAN İSRAİLLİ AKADEMİSYENLER CADI AVINA UĞRUYOR'

"Halihazırda bu korkunç yok etme girişimine karşı çıkan birçok İsrailli akademisyenin, gazetecinin ve düşünürün ses verdiğine, devletin resmi söylemini sorguladıkları için bizzat devletleri tarafından ağır bir cadı avına uğradıklarına, hedef gösterildiklerine şahit oluyoruz. Kendi devletinin haksız savaşına ve katliamlarına karşı çıkan bu cesur insanların seslerini 2014 yılındaki Gazze bombardımanı sırasında da duymuştuk. Bu sese katılanların sayısının İsrail’in bugünkü Gazze katliamları sonrası katlanarak arttığını görmek umut vericidir."

'MUHALİF SESLERE KARŞI YILDIRMA YÖNTEMLERİNİ YAKINDAN BİLİYORUZ'

"Türkiyeli Barış Akademisyenleri olarak devletlerin özellikle savaş gibi olağanüstü durumlarda muhalif seslere karşı ne türden susturma ve yıldırma yöntemleri kullanabildiklerini çok yakından biliyoruz ve bundan dolayı hem Filistinli meslektaşlarımızla hem İsrail’de resmi görüşe aykırı ses çıkarabilen meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz."

'TÜRKİYE, İSRAİL’LE İLİŞKİLERİNİ KESMELİ'

"Biz aşağıda imzası bulunan Türkiyeli Barış Akademisyenleri dünya kamuoyunu, siyasetçilerini ve medyasını İsrail’in katliamlarına karşı tavır almaya ve Türkiye Cumhuriyeti devletini işgal sona erene ve barış tesis edilene kadar İsrail ile askeri, ticari ve diplomatik ilişkisini kesmeye çağırıyoruz. Dünyadaki tüm çatışmalarda olduğu gibi kalıcı barışın inşası ancak ve ancak zulme uğrayan halkın eşit bir şekilde masada yer aldığı bir barış süreciyle mümkün olacaktır."

Bildiriyi imzalayan 190 akademisyenin isimleri şu şekilde:

Adalet B. Alada

Adnan Şahin

Ahmet Çinici

Ahmet Bülent Özer

Akın Atauz

Ali Taşıran

Ali Yalçın Göymen

Aliye Kovanlıkaya

Alper Açık

Alper Kaliber

Aslı Davas

Aslı Odman

Aslı Takanay

Aslı Telli

Atakan Büke

Aydın Ördek

Aydoğan Kars

Ayfer Bartu Candan

Aynur Özuğurlu

Ayşe Durakbaşa

Ayşe Erzan

Ayşe Gözen

Ayşe Serdar

Banu Can

Barış Ünlü

Barış Yapışkan

Bediz Yılmaz

Beyza Üstün

Biray Kolluoğlu

Bülent Küçük

Can Candan

Can Şeker

Caner Doğan

Caner Ercan

Cem Oyvat

Cem Özatalay

Cemil Yıldızcan

Ceren Özselçuk

Ceren Şengül

Cesim Çelik

Cumhur İzgi

Cüneyt Başbuğu

Çare Olgun Çalışkan

Demet Bolat

Derya Keskin

E. Ahmet Tonak

Ebru Işıklı

Eda Aslı Şeran

Efe Arık

Elif Sandal Önal

Emrah Günok

Emre Çetin Gürer

Ercan Şen

Erdal Gilgil

Erdem Üngür

Ergün Özgür

Erhan Yalçındağ

Erol Köroğlu

Esmeray Yoğun

Esra Dabağcı

Esra Ergüzeloğlu

Esra Mungan

Fatma Gök

Fatma Ünsal

Ferda Fahrioğlu-Akın

Feryal Saygılıgil

Fikret Uyar

Fuat Özdinç

Funda Karapehlivan

Gençay Gürsoy

Görkem Akgöz

Gözde Aytemur

Gülcan Ergün

Gülsün Güvenli

Gürel Tüzün

Hacer Ansal

Hacı Çevik

Hakan Altun

Hakan Koçak

Halis Ulaş

Hazel Başköy

Hilal Alkan

Hülya Dinçer

Hülya Doğan

İ. Kuban Altınel

İbrahim Yaman

İlkay Özküralpli

İlkay Yılmaz

İlker Cörüt

İrfan Eroğlu

Kaan Ağartan

Koray Sakarya

Kumru Toktamış

Kuvvet Lordoğlu

Latife Akyüz

Leyla Şimşek-Rathke

Lülüfer Körükmez

Lütfiye Bozdağ

Mehmet Onur Yılmaz

Melek Zorlu

Melih Kırlıdoğ

Meral Camcı

Meral Demirel

Meryem Koray

Mesut Coşkun

Murat Büyükyılmaz

Murat Gülsoy

Murat Koyuncu

Murat Özbank

Mustafa Altıntop

Mustafa Çapar

Mustafa Kemal Coşkun

Mustafa Kerem Yüksel

Mustafa Oğuz Sinemillioğlu

Mustafa Şener

Muzaffer Kaya

Nagehan Tokdoğan

Nazan Üstündağ

Nazım Dikbaş

Nazlı Bülay Doğan

Nergis Perçinel

Neşe Özgen

Neşe Şen

Nil Mutluer

Nilay Etiler

Nilgün Toker

Nur Bekata Mardin

Nur Betül Çelik

Nurçin İleri

Nuri Ersoy

Nüket Esen

Nükhet Sirman

Olcay Akyıldız

Olcay Kunal

Olga Selin Hünler

Onur Hamzaoğlu

Orhan Kaya

Osman İşçi

Öget Öktem Tanör

Ömer Faruk Yekdeş

Özge Ertem

Özgür Çiçek

Özgür Müftüoğlu

Özgür Orhangazi

Özlem Özkan

Öznur Yaşar Diner

Pınar Şenoğuz

Ramazan Kurt

Rana Gürbüz

Rıfat Okçabol

Saadet Sorgunlu

Seçil Doğuç

Seçkin Özsoy

Selda Altınok

Selime Güzelsarı

Serdar Başçetin

Serdar Tekin

Sevil Çakır

Seyhan Çamlıgüney

Sezai Ozan Zeybek

Sibel Irzık

Sibel Özbudun

Sibel Perçinel

Suzan Yazıcı

Şahan Yatarkalkmaz

Şebnem Oğuz

Şükrü Boylu

Tahsin Yeşildere

Tamer Demiralp

Tijen Tunalı

Tuba Akıncılar

Tuna Altınel

Turan Keskin

Ülkü Güney

Ümit Biçer

Veli Deniz

Volkan Çidam

Yasemin Özgün

Yaşar Akdağ

Yücel Demirer

Z. Gizem Sayın

Z. Tül Akbal Süalp

Zafer Yenal

Zerrin Kurtoğlu Şahin

Zeynep Gambetti

Zeynep Kadirbeyoğlu

Zeynep Kıvılcım

Zeynep Uysal

Zeynep Yürekli

Zişan Kürüm