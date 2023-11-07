Barış Akademisyenleri’nden "İsrail’e dur de" bildirisi
Barış Akademisyenleri bu kez "İsrail'e dur de" demek için imza attı. Akademisyenler, işgal sona erene ve barış tesis edilene kadar Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini kesmesi talebinde bulundu.
Barış İçin Akademisyenler, “İsrail’e Dur De” başlıklı bildiriyle İsrail’in Filistin’e yönelik saldırı ve katliamlarına tepki gösterdi.
İsrail’in 56 yıldır Filistin topraklarını işgal ettiği ve 2006 yılından beri uluslararası hukuka aykırı olarak Gazze Şeridi’ni abluka altında tuttuğu hatırlatılan bildiride, şu ifadeler yer aldı:
"İsrail, bugün tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına karşı bir insanlık suçu daha işlemektedir. Hamas diye bilinen, ama anlaşıldığı kadarıyla toplam 12 çok farklı çizgiden Filistinli örgütten oluşan ‘Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası’ 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze sınırından İsrail’e geçerek havadan ve karadan saldırılarla çoğu sivil 1400’ü aşkın insanı öldürmüş, bunun üzerine İsrail devleti Hamas’ın bu katliamını gerekçe göstererek, hatta bunu bir fırsata çevirerek Filistin halkına yönelik bugüne kadarki en ağır devlet terörünü uygulamaya başlamıştır."
'KARA HAREKATI SOYKIRIM ANLAMINDADIR'
Hastane ve ambulans konvoylarının vurulmasının savaş hukukuna aykırı olduğu belirten bildiride, “İsrail hükümeti bugün yaptığı katliamlar için Hamas’ın son saldırılarını bahane etmektedir, ama biliyoruz ki henüz Hamas’ın olmadığı zamanlarda da Filistin halkı İsrail güvenlik güçlerinin yoğun baskı ve şiddetine uğramıştır. Birçok Yahudi diaspora inisiyatifi yanında İsrail yurttaşlarınca oluşturulmuş siyasi ve sivil inisiyatiflerince de Apartheid rejimi olarak adlandırılan İsrail hükümeti, dünyanın gözü önünde 2,2 milyon olduğu tahmin edilen Gazze halkının yeryüzünden silinmesini hedeflediğini ima etmektedir. İsrail’in başlattığı kara harekâtı etnik temizlik ve hatta soykırım anlamındadır" denildi.
İsrailli akademisyenlerin de saldırılara tepki gösterdiği ve “cadı avına” maruz kaldıkları kaydedilen bildiri şöyle devam etti:
'YOK ETME GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKAN İSRAİLLİ AKADEMİSYENLER CADI AVINA UĞRUYOR'
"Halihazırda bu korkunç yok etme girişimine karşı çıkan birçok İsrailli akademisyenin, gazetecinin ve düşünürün ses verdiğine, devletin resmi söylemini sorguladıkları için bizzat devletleri tarafından ağır bir cadı avına uğradıklarına, hedef gösterildiklerine şahit oluyoruz. Kendi devletinin haksız savaşına ve katliamlarına karşı çıkan bu cesur insanların seslerini 2014 yılındaki Gazze bombardımanı sırasında da duymuştuk. Bu sese katılanların sayısının İsrail’in bugünkü Gazze katliamları sonrası katlanarak arttığını görmek umut vericidir."
'MUHALİF SESLERE KARŞI YILDIRMA YÖNTEMLERİNİ YAKINDAN BİLİYORUZ'
"Türkiyeli Barış Akademisyenleri olarak devletlerin özellikle savaş gibi olağanüstü durumlarda muhalif seslere karşı ne türden susturma ve yıldırma yöntemleri kullanabildiklerini çok yakından biliyoruz ve bundan dolayı hem Filistinli meslektaşlarımızla hem İsrail’de resmi görüşe aykırı ses çıkarabilen meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz."
'TÜRKİYE, İSRAİL’LE İLİŞKİLERİNİ KESMELİ'
"Biz aşağıda imzası bulunan Türkiyeli Barış Akademisyenleri dünya kamuoyunu, siyasetçilerini ve medyasını İsrail’in katliamlarına karşı tavır almaya ve Türkiye Cumhuriyeti devletini işgal sona erene ve barış tesis edilene kadar İsrail ile askeri, ticari ve diplomatik ilişkisini kesmeye çağırıyoruz. Dünyadaki tüm çatışmalarda olduğu gibi kalıcı barışın inşası ancak ve ancak zulme uğrayan halkın eşit bir şekilde masada yer aldığı bir barış süreciyle mümkün olacaktır."
Bildiriyi imzalayan 190 akademisyenin isimleri şu şekilde:
Adalet B. Alada
Adnan Şahin
Ahmet Çinici
Ahmet Bülent Özer
Akın Atauz
Ali Taşıran
Ali Yalçın Göymen
Aliye Kovanlıkaya
Alper Açık
Alper Kaliber
Aslı Davas
Aslı Odman
Aslı Takanay
Aslı Telli
Atakan Büke
Aydın Ördek
Aydoğan Kars
Ayfer Bartu Candan
Aynur Özuğurlu
Ayşe Durakbaşa
Ayşe Erzan
Ayşe Gözen
Ayşe Serdar
Banu Can
Barış Ünlü
Barış Yapışkan
Bediz Yılmaz
Beyza Üstün
Biray Kolluoğlu
Bülent Küçük
Can Candan
Can Şeker
Caner Doğan
Caner Ercan
Cem Oyvat
Cem Özatalay
Cemil Yıldızcan
Ceren Özselçuk
Ceren Şengül
Cesim Çelik
Cumhur İzgi
Cüneyt Başbuğu
Çare Olgun Çalışkan
Demet Bolat
Derya Keskin
E. Ahmet Tonak
Ebru Işıklı
Eda Aslı Şeran
Efe Arık
Elif Sandal Önal
Emrah Günok
Emre Çetin Gürer
Ercan Şen
Erdal Gilgil
Erdem Üngür
Ergün Özgür
Erhan Yalçındağ
Erol Köroğlu
Esmeray Yoğun
Esra Dabağcı
Esra Ergüzeloğlu
Esra Mungan
Fatma Gök
Fatma Ünsal
Ferda Fahrioğlu-Akın
Feryal Saygılıgil
Fikret Uyar
Fuat Özdinç
Funda Karapehlivan
Gençay Gürsoy
Görkem Akgöz
Gözde Aytemur
Gülcan Ergün
Gülsün Güvenli
Gürel Tüzün
Hacer Ansal
Hacı Çevik
Hakan Altun
Hakan Koçak
Halis Ulaş
Hazel Başköy
Hilal Alkan
Hülya Dinçer
Hülya Doğan
İ. Kuban Altınel
İbrahim Yaman
İlkay Özküralpli
İlkay Yılmaz
İlker Cörüt
İrfan Eroğlu
Kaan Ağartan
Koray Sakarya
Kumru Toktamış
Kuvvet Lordoğlu
Latife Akyüz
Leyla Şimşek-Rathke
Lülüfer Körükmez
Lütfiye Bozdağ
Mehmet Onur Yılmaz
Melek Zorlu
Melih Kırlıdoğ
Meral Camcı
Meral Demirel
Meryem Koray
Mesut Coşkun
Murat Büyükyılmaz
Murat Gülsoy
Murat Koyuncu
Murat Özbank
Mustafa Altıntop
Mustafa Çapar
Mustafa Kemal Coşkun
Mustafa Kerem Yüksel
Mustafa Oğuz Sinemillioğlu
Mustafa Şener
Muzaffer Kaya
Nagehan Tokdoğan
Nazan Üstündağ
Nazım Dikbaş
Nazlı Bülay Doğan
Nergis Perçinel
Neşe Özgen
Neşe Şen
Nil Mutluer
Nilay Etiler
Nilgün Toker
Nur Bekata Mardin
Nur Betül Çelik
Nurçin İleri
Nuri Ersoy
Nüket Esen
Nükhet Sirman
Olcay Akyıldız
Olcay Kunal
Olga Selin Hünler
Onur Hamzaoğlu
Orhan Kaya
Osman İşçi
Öget Öktem Tanör
Ömer Faruk Yekdeş
Özge Ertem
Özgür Çiçek
Özgür Müftüoğlu
Özgür Orhangazi
Özlem Özkan
Öznur Yaşar Diner
Pınar Şenoğuz
Ramazan Kurt
Rana Gürbüz
Rıfat Okçabol
Saadet Sorgunlu
Seçil Doğuç
Seçkin Özsoy
Selda Altınok
Selime Güzelsarı
Serdar Başçetin
Serdar Tekin
Sevil Çakır
Seyhan Çamlıgüney
Sezai Ozan Zeybek
Sibel Irzık
Sibel Özbudun
Sibel Perçinel
Suzan Yazıcı
Şahan Yatarkalkmaz
Şebnem Oğuz
Şükrü Boylu
Tahsin Yeşildere
Tamer Demiralp
Tijen Tunalı
Tuba Akıncılar
Tuna Altınel
Turan Keskin
Ülkü Güney
Ümit Biçer
Veli Deniz
Volkan Çidam
Yasemin Özgün
Yaşar Akdağ
Yücel Demirer
Z. Gizem Sayın
Z. Tül Akbal Süalp
Zafer Yenal
Zerrin Kurtoğlu Şahin
Zeynep Gambetti
Zeynep Kadirbeyoğlu
Zeynep Kıvılcım
Zeynep Uysal
Zeynep Yürekli
Zişan Kürüm