Barış Bozkurt: CHP’de 29 yıl boyunca devam eden çalışma hayatım son buldu

CHP miting ve programlarında sunucu olan Barış Bozkurt, "29 yıl boyunca Sn. Murat Karayalçın, Sn. Hikmet Çetin, Sn. Altan Öymen, Merhum Deniz Baykal ve Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile devam eden çalışma hayatım son buldu" ifadelerini kullandı.

CHP'de sunuculuk yapan Barış Bozkurt, kurultay sonrası parti ile yollarını ayırdığını bildirdi.

Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rahmetli Babam Yalçın Bozkurt’un Merhum Genel Başkanlar İsmet İnönü ile başlayıp Bülent Ecevit, Erdal İnönü ve Deniz Baykal ile devam eden 21 yıllık CHP ve SHP’de çalışma hayatından sonra bana emanet ettiği SHP ve CHP’de 29 yıl boyunca Sn. Murat Karayalçın, Sn. Hikmet Çetin, Sn. Altan Öymen, Merhum Deniz Baykal ve Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile devam eden çalışma hayatım son buldu" ifadelerini kullandı.

Barış Bozkurt, şunları söyledi: "Baba ocağım Cumhuriyet Halk Partisi’ne veda etmenin burukluğunu ve bu büyük ailenin bir ferdi olmanın onurunu tüm hayatım boyunca yaşayacağım."