Barış için 1 Mayıs’a

Dünya, Ukrayna ve Gazze’deki kanlı emperyalist savaşların, jeopolitik rekabetlerin ve emeğe yönelik saldırıların gölgesinde 1 Mayıs’a hazırlanıyor. Dört bir yanda sorunlarla boğuşan emekçilerin tek isteği ise küresel barış.

Dış Haberler

Dünya emekçi sınıfı savaşların, çatışmaların, silahlanmanın, işçi haklarına saldırıların, aşırı sağcılığın ve jeopolitik rekabetlerin arttığı bir dönemde her zamankinden daha değerli olan emek mücadelesi için 1 Mayıs’ta meydanlara inmeye hazırlanıyor. Latin Amerika’dan Asya’ya, Afrika’dan Avrupa’ya emekçi sınıfı 1 Mayıs’ta baskıya, sömürüye karşı ve Filistin halkına yönelik katliamlarla önemi bir kez daha ortaya çıkan dünya barışı için yürüyecek.

• LATİN AMERİKA

Şiddet olaylarının pençesindeki Latin Amerika ülkelerinde halklar artan hayat pahalılığına, önüne geçilemeyen çete şiddetine, işçi haklarına saldırılara, neoliberal politikalara ve sermaye yanlısı sağ kesimlere karşı meydanları dolduracak.

Hayatını geri kazan:

Aşırı sağcı Javier Milei’nin göreve geldiğinden bu yana Arjantin’de emek düşmanı kemer sıkma politikalarına karşı aylardır kitlesel grevler düzenleyen sendikalar ve örgütler, neoliberal politikalara, kamu harcamalarındaki kesintilere, işçi haklarına saldırılara karşı “Hayatınızı geri kazanın” çağrısıyla sokağa çıkacak.

Arjantin

(Fotoğraflar: Depo Photos)

Birlikte yürüyelim:

Sağ muhalefetin parlamento ve sokak yoluyla hükümete karşı savaş açtığı Kolombiya’da solcu lider Gustavo Petro’nun “Birlikte yürüyelim çağrısıyla” işçi sendikaları, Petro yönetimine destek vermek için “Ülke çapında seferberlik” diyerek 1 Mayıs’ta başta başkent Caracas olmak üzere meydanlarda olacak.

Hayır’ın zaferi:

Ekvador’da sendikaların çatı örgütü Birleşik İşçi Cephesi (FUT), 1 Mayıs’ta aşırı sağcı Devlet Başkanı Noboa’nın son yıllarda artan çete şiddetini bahane ederek neoliberal politikaları hayata geçirme planlarına karşı meydanlarda olacak. Sendikalar, Noboa hükümetinin şiddet olaylarına karşı güvenlik önlemlerini öne sürerek düzenlediği referandumda “uluslararası tahkim ve emek sömürüsüne yol açacak maddelerin reddedilmesini” sokaklara taşıyacak.

• AFRİKA

Emperyalist sömürü düzeninin kılık değiştirerek hâkimiyetini sürdürdüğü Afrika’da emek örgütleri, askeri ve siyasi krizlerin ortasında sömürüye, savaşlara, çatışmalara ve eşitsizliğe karşı 1 Mayıs’ta meydanları dolduracak.

Eşitsizlik, yoksulluk:

Güney Afrika’da işçi sendikaları, “işsizliğin, eşitsizliğin ve yoksulluğun giderek arttığı bir ortamda, demokrasiye geçişin 30’uncu yılında” 1 Mayıs’ı kutlayacak. Meydanlarda “işçi sınıfının sosyoekonomik hali ve işçi haklarına saldırılar” dile getirilecek.

Savaş, sömürü:

Ordu ile paramiliter kuvvetler aralarında güç ve kaynak paylaşımına sahip olurken milyonların açlık ve sefalet içinde yaşadığı Sudan’da ise sendikalar ve siyasi partiler, sendikal cepheyi genişleterek ülkeyi kaosa sürükleyen askeri güçlerin dağıtılması ve sömürünün sona ermesi için 1 Mayıs’ta meydanlara inecek.

Sendikal haklar için:

Devlet Başkanı Kays Said’in Temmuz 2021’den bu yana meclisi askıya alarak demir yumrukla yönettiği Tunus’ta ise muhalefete yönelik baskı giderek artarken hükümetle diyalogu engellenen sendikalar da saldırı altında. Bu süreçte sokakları bırakmayan Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) ise, tek adam rejimine, sendikalara baskıya ve işçi haklarına saldırılara karşı yine meydanlarda olacak.

• AVRUPA

Ukrayna ile Rusya arasında iki yıldan uzun süredir devam eden savaş, tüm Avrupa’da halkların geçim sorunlarını derinleştiriyor. NATO’nun Rusya’yı kuşatma planının merkezindeki kıtada başta Almanya ve Fransa olmak üzere birçok hükümet, halka harcanması gereken kaynakları savaşa hazırlığa ve silahlanmaya aktarıyor. Emekçilerin hakları budanırken sermaye kesiminin kârları katlanarak artıyor.

Avrupa’da göçmen düşmanlığı her geçen gün artarken aşırı sağ da tehlikeli yükselişini sürdürüyor. Gazze’deki katliamlara, Ukrayna’daki emperyalist savaşa verilen destekler halkların tepkisine neden olurken hükümetler bu tepkileri bastırmak için güç kullanıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Avrupa’da da işçiler, emperyalizm ve sömürü düzenine karşı 1 Mayıs’ta meydanlara çıkmak için hazırlık içinde.

İngiltere

Barış ve emek için:

Fransa’da Emmanuel Macron hükümetinin, son zamanlarda tepkilere yol açan emeklilik reformu, iş yasaları, çiftçilerin aleyhine girişimler devam ederken işçi ve öğrenci örgütleri, “İşverenlerin açgözlülüğüne karşı 1 Mayıs’ta sokağa” sloganıyla tüm emekçileri meydanlara çağırıyor.

Ukrayna ve Filistin’de savaşların devam ettiği, dünyada uluslararası krizlerin yaşandığı bir ortamda 1 Mayıs’a girileceğini vurgulayan Fransız emek örgütleri, sosyal, barışçı ve halkçı bir Avrupa için kitlesel baskı oluşturmanın önemini vurguluyor.

Fransa

Kamuda devamlılık:

İspanya’da kamu hizmetlerinin devamlılığının sağlanması yönünde görüşle 1 Mayıs’a gidildiğini belirten emek örgütleri, “Kim yönetirse yönetsin kamu savunulacak!” sloganıyla ücretlerin iyileştirilmesi ve çalışma saatlerinin azaltılması çağrısı yapıyor. Haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın önüne geçilmesi de İspanya’da 1 Mayıs’ın başlıca gündemlerinden.

Kapitalizme, savaşa hayır:

İsveç’te gerçekleşecek olan 1 Mayıs’ta gündem ise reel ücretlerin düşmesi ve yüksek enflasyonun yanı sıra Filistin’in yanında konumlanmanın gerekliliği, emperyalizmin dünya dinamiklerini çıkmaza soktuğu. İsveç Komünist Partisi’nin 1 Mayıs için vurguladığı ana slogan ise “AB’ye, kapitalizme ve savaşa hayır!”

Adalet ve barış:

İtalya’da 1 Mayıs’ta ülkenin en köklü sendikalarından CGIL, CISL, UIL’nin ortak çağrısıyla işçiler, ağır çalışma ve yaşam koşullarına tepki göstermek adına meydanları dolduracak. “Barış, çalışma ve sosyal adaletin olduğu bir Avrupa’yı birlikte inşa edelim” sloganıyla meydana inecek olan sendikalar ve emek örgütleri, Filistin’deki savaşa “Hayır” diyecek.

• ASYA

Otoriter rejimlerin gücünü perçinlediği Asya ve Ortadoğu’da ise halklar, hükümetlerin baskıları ve en önemlisi savaş atmosferinde 1 Mayıs’a gidiyor.

Baskı, zulüm, savaş:

2022 yılında Mahsa Amini’nin öldürülmesiyle kitlesel eylemlere sahne olan İran’da İslam rejimi, baskıyı giderek artırıyor. İran’da emekçiler, bir yandan artan hükümet baskısı, diğer yandan İsrail ile gerginliğin yükselmesiyle büyüyen savaş tehdidinin gölgesinde 1 Mayıs’ı kutlayacak. Ülkede özgürlük, eşitlik ve adaletin kurulması mücadelesinde İran halkına desteğini bildiren İran Sol Partisi (TUDEH), emekçi sınıfını 1 Mayıs’ta mücadeleye davet ediyor.

Otoriterlik derinleşiyor:

Başbakan Narendra Modi’nin otoriter rejimini güçlendirmek istediği “dünyanın en büyük demokrasisi” Hindistan’da 6 haftalık seçim süreci devam ederken ülke ekonomisini büyüten hükümet, sefalete sürüklenen halkı görmezden geliyor. 1,4 milyar nüfuslu ülkede halk, işsizlik, yüksek enflasyon, hükümet baskısı ve muhalif seslere yönelik saldırılar altında 1 Mayıs’ta meydanlarda olacak.

Hindistan

• KUZEY AMERİKA

Savaşlara desteğe son:

Bir süredir ülke çapındaki üniversitelerde Gazze protestolarının damga vurduğu ABD, son yıllarda siyasi ve ekonomik olarak hareketli bir dönemde 1 Mayıs’a gidiyor. Hollywood’un ardından otomotiv sektöründe tarihi grevlere sahne olan ülkede emek örgütleri tekrar dirilirken, savaşlara aktarılan milyarlarca dolar ve İsrail’in katliamlarına verilen desteğe tepkiler her geçen gün çığ gibi büyüyor.

ABD

Bir yandan savaş endüstrisi başta olmak üzere sermaye sınıfı giderek zenginleşirken halkın fakirleşmesi sürüyor. ABD’de bu yıl 1 Mayıs’ta başlıca talep “Özgür Filistin” ve “Savaşa desteği kesin” olurken öğrenci fonlarının kesilmesi, artan enflasyon, işçi haklarına saldırı ve sermayenin zenginleşmesi de, ülke çapındaki gösterilerde tepkilerin odağındaki diğer konular olacak.