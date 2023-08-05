Barış için Feshane’ye

Hiroşima’ya atılan atom bombasının yıldönümünde, çocukların barış içinde yaşayabileceği bir dünya umuduyla, Sadako Sasaki anısına Artİstanbul Feshane Origami Turna Kuşu Atölyesi’nde çocuklar buluşuyor.

Kültür Sanat Servisi

6 Ağustos 1945... Hiroşima’ya atom bombası atıldı... Büyük felakete marz kalanlardan biri de Sadako Sasaki... 2 yaşında evlerinin yakınına düşen atom bombasından kaçarken annesi ile birlikte nükleer serpintiye yakalandı. Radyasyonun etkisiyle 12 yaşında lösemiden öldü. Hastalıkla mücadelesi sırasında dileğinin gerçekleşmesi için bin turna kuşu katlama hedefi ile hayata tutundu. Ancak turna kuşlarını tamamlayamadan hayata veda etti.

BARIŞ İÇİN HEP BİRLİKTE

Hiroşima’ya atılan atom bombası sonucu 12 yaşında hayatını kaybeden ve barışın simgesi haline gelen Sadako Sasaki bu yıl da kağıttan turna kuşlarıyla anılacak. Yine tüm dünyaya barış mesajları verilecek.

İstanbul Oyuncak Müzesi kurulduğu ilk yıldan itibaren her yıl gerçekleştirdiği, İkinci Dünya Savaşı’nda Hiroşima’ya atılan atom bombasının yarattığı büyük felaketlerde hayatta kalan ancak hastalanarak dünyadan ayrılan Sadako Sasaki’yi anma etkinliğine bu yıl İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ve İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı ortaklığıyla devam ediyor. Her yıl yapılan anma programı, tüm dünya için barış umudunu dile getirmeyi amaçlıyor.

Origami Turna Kuşu Atölyesi 5-9 yaş arası çocuklara yönelik bir etkinlik olup sınırlı sayıda katılımcıyla yarın 19.00-21.00 saatleri arasında Artİstanbul Feshane’de gerçekleştirilecek.

664 TURNA KUŞU YAPABİLDİ

Japonya'nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945'te atılan atom bombasının yarattığı büyük yıkım ve zarardan etkilenenlerden biri de Sadako Sasaki'ydi. Küçük kız, o gün yara almaz ancak atom bombasının yaydığı radyasyonun etkisine maruz kalır ve on yıl sonra hastalanır. Onu ziyarete gelen arkadaşlarından 1000 turna kuşu hikâyesini dinleyen Sadako, iyileşmek için hasta yatağında origamiden turna kuşları katlamaya başlar. Çünkü bir Japon inanışına göre, kağıtlardan 1000 adet turna kuşu katlayanın dileği gerçek olur. 12 yaşındaki Sasaki turna kuşlarını yaparken, tekrar sağlığına kavuşup arkadaşlarıyla oyun oynamanın düşünü kurar ama turna kuşlarını tamamlayamaz. Hayatını kaybettiğinde ise sadece 664 turna kuşu yapabilmişti.