Barış Pehlivan'a tahliye yolu: Hakim, şikayetini çekti
3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan ve denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazeteci Barış Pehlivan hakkında beraat kararı çıkma ihtimali yükseldi. Hakim Ömer Faruk Aydıner, avukatı aracılığıyla şikayetinden vazgeçtiğini mahkemeye bildirdi.
Cumhuriyet yazarı, gazeteci Barış Pehlivan, yaptığı bir haber nedeniyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Denetimli serbestlik hakkı nedeniyle tutuksuz olması gereken Pehlivan’ın, 30 Kasım 2022’de “Mide Bulandıran Öykü” başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner’in açtığı dava sonucunda denetimli serbestlik hakkı elinden alındı.
Cumhuriyet’in haberine göre, perşembe günü görülecek olan duruşma öncesi Ömer Faruk Aydıner, avukatı aracılığıyla şikayetinden vazgeçtiğini mahkemeye bildirdi.
Aydıner’in şikayetinin geri çekmesinin ardından mahkemeden Pehlivan hakkında beraat kararı çıkma ihtimali yükseldi. Eğer mahkeme beraat kararı verirse gazeteci Barış Pehlivan özgürlüğüne yeniden kavuşacak.