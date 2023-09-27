Barış Pehlivan: Ben yazdım diye cezaevinde futbol maçlarını izleme imkânı kaldırıldı

Cezaevinde bulunan gazeteci Barış Pehlivan, "mahkûmların lig maçlarını izlemek için para topladığını, ancak yeterli para toplanamadığı için karşılaşmaları izleyemediklerini" yazdı.

AKP iktidarı döneminde 5’inci kez cezaevine giren gazeteci Barış Pehlivan, Cumhuriyet'teki köşesi için kaleme aldığı yazıda, mahkûmların lig maçlarını izlemek için para topladığını, ancak yeterli para toplanamadığı için karşılaşmaları izleyemediklerini belirtti

Pehlivan, bugün yayımlanan "Gizli takip" başlıklı yazısında, "Koca devletin düştüğü duruma bakar mısınız? Bari Bein Sports açık cezaevini “ticarethane” olarak görmese de fahiş bir fiyat istemese" ifadelerini kullandı.

Açık cezaevlerinin iddia edildiği gibi "ıslah" yerleri olmadığını kaydeden Pehlivan, "Mahkûmlar dışarıda nasıl geçineceklerini öngöremiyorlar. Bir de hiç görmedikleri kadar “suç çevresi” ile burada tanışıyorlar. Genç bir uyuşturucu torbacısı, içeride öğrendikleri ve tanıştıklarıyla dışarıda daha büyümenin hayalini kurabiliyor. Haliyle, dışarıda legal bir iş bulamazlarsa, devlet onları sahipsiz bırakırsa yine suça bulaşmaları eskisine göre daha kolay oluyor" diye yazdı.

Pehlivan yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Keşke diyorum...

Adalet Bakanlığı müfettişleri önceden haber vererek değil de tıpkı “gizli müşteri” gibi cezaevlerine girse... Bir mahkûm gibi cezaevinde kalıp, aslında neler yaşandığını doğal haliyle görebilse... Kendilerine gösterilen düzenli halin perde arkasındaki çarpıklıkları gözlemleyebilse...

Bir gün bu gizli takip olursa, tüm ezberler bozulur."