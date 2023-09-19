Barış Pehlivan cezaevine dönüyor: Denetimli serbestlik talebi reddedildi

5. kez cezaevine giren ve geçtiğimiz günlerde ilk iznine çıkan gazeteci Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlikten yararlanması için yapılan başvuru, Silivri İnfaz Hakimliği tarafından reddedildi. Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, "Gazeteci Barış Pehlivan bugün açık cezaevine dönüyor" dedi.

Gazeteci Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlikten yararlanması için yapılan başvuru reddedildi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, "Gazeteci Barış Pehlivan bugün açık cezaevine dönüyor. Silivri İnfaz Hakimliği beklenen kararı verdi. Ne yazık ki, Denetimli Serbestlik Kararı talebimizi reddetti" bilgisini paylaştı.

Ersöz, şunları kaydetti: "Kararda, ne Prof. Dr. Adem Sözüer’in mütalaasına değinildi ne de Geçici 10. Maddenin neden uygulanmayacağına dair bir değerlendirme yapıldı. Kısacası, Barış Pehlivan cezaevinde kalsın denildi."

"İnfaz Hakimliği Kararına, Silivri Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz ettik" diyen Ersöz, "İtirazımızda, hukukun kişiye göre değil; eğilip, bükülmeden herkese eşit şekilde uygulanmasını istedik. Özetle, Gazeteci @barispehlivan için Hukuk Güvenliği talep ettik! " ifadelerini kullandı.

Gazeteci Barış Pehlivan (@barispehlivan) bugün açık cezaevine dönüyor. Silivri İnfaz Hakimliği beklenen kararı verdi. Ne yazık ki, Denetimli Serbestlik Kararı talebimizi reddetti. Kararda, ne Prof. Dr. Adem Sözüer’in mütalaasına değinildi ne de Geçici 10. Maddenin neden… pic.twitter.com/AngiVEjpKt — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) September 19, 2023

NE OLMUŞTU?

Barış Pehlivan, daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra tahliye edildiği davayla ilgili yeniden cezaevine girmişti.

Denetimli serbestlik talebi reddedilen Pehlivan 5. kez cezaevine girmişti.