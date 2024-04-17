Barış Pehlivan: Erdoğan, Hafize Gaye Erkan'a 'yeni görev' vaadinde bulunmuş

Hakkında çıkan iddialar sonrası 'istifa eden' eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimin ardından yeni bir görev için söz verdiği iddia edildi. İddiayı aktaran gazeteci Barış Pehlivan, "İşte bunun üzerine Hafize Gaye Erkan da ABD’ye dönmemiş ve memlekette kalmış" diye yazdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanıyken ‘görevden affını’ istediği ancak Resmi Gazete’deki kararla ‘görevden alındığı’ belirtilen Hafize Gaye Erkan'a ilişkin yeni kulis bilgileri ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Erkan'a "seçim sonrasını bekle" dediğini yazdı. Pehlivan, "Yerel seçimler sonrasında Erkan’a yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunmuş" ifadelerini kullandı.

Hafize Gaye Erkan'ın ABD'ye dönmediğini, İstanbul'un en gözde otellerinden birinde bir ay yaşadığını kaydeden Pehlivan, "Yarın öbür gün Hafize Gaye Erkan’ın yeni bir göreve atandığını Resmi Gazete’de okursak hiç şaşırmayalım" diye yazdı.

Pehlivan'ın bugün yayımlanan "Bekle dedi, o da bekledi" başlıklı yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan veda buluşmasında Hafize Gaye Erkan’a “seçim sonrasını bekle” demiş. Ve yerel seçimler sonrasında Erkan’a yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunmuş.

İşte bunun üzerine Hafize Gaye Erkan da ABD’ye dönmemiş ve memlekette kalmış. Hatta İstanbul’un en gözde otellerinden birinde bir ay yaşamış ancak yakın zamanda oradan da ayrılmış. Duydum ki onun da içinde Türkiye’de kalmak yatıyormuş.

Yani...

Yanisi şu: Yarın öbür gün Hafize Gaye Erkan’ın yeni bir göreve atandığını Resmi Gazete’de okursak hiç şaşırmayalım."

***

NE OLMUŞTU?

Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınma süreci, Merkez Bankası (MB) çalışanı Büşra Bozkurt'un gündeme getirdiği iddialar ile başlamıştı.

Bozkurt, Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e şikâyette bulunmuştu. Bozkurt, baba Erkan’a bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiğini de ifade etmişti. Bu iddialardan sonra Erkan'ın istifa edeceği öne sürülmüştü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’daki aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Erkan'a hakkındaki iddialara rağmen sahip çıkarak, “Merkez Bankası rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor mu kırdı bunlar hemen harekete geçiyor. Akla ziyan dedikodularla ekonomimizde bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar” demişti.

İddialar sonrası Erkan 2 Şubat 2024'te "affını istediğini" duyurmuş, yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.