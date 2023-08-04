Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik talebi reddedildi

Gazeteci Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlikten faydalanmak için avukatı aracılığı ile Bakırköy 5. İnfaz Hakimliği'ne yaptığı başvuru kabul edilmedi. Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz ise karara tepki göstererek "Cezaevi Müdürlüğü bu kanunun uygulanma şartlarını gözardı etmiş. Barış Pehlivan hakkında uygulamayacağız demiş" ifadelerini kullandı. Ersöz, bir kez daha denetimli serbestlik talebinde bulunacaklarını söyledi.

Cumhuriyet yazarı gazeteci Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik talebi reddedildi.

31 Temmuz'da çıkartılan denetimli serbestlik düzenlemesinden faydalanmak için Bakırköy 5. İnfaz Hakimliği'ne avukatı Hüseyin Ersöz vasıtasıyla başvuruda bulunan Barış Pehlivan'ın talebi 'denetimli serbestlik şartları oluşmadığı' gerekçesiyle kabul edilmedi.

Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz ise başvurunun kabul edilmemesine tepki göstererek "Cezaevi Müdürlüğü bu kanunun uygulanma şartlarını gözardı etmiş. Barış Pehlivan hakkında uygulamayacağız demiş. Kendisini kanun koyucunun yerine koymuş" ifadelerini kullandı.

"BİR KEZ DAHA TALEPTE BULUNACAĞIZ"

Ersöz bir kez daha denetimli serbestlik talebinde bulunacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"7456 Sayılı Kanunda, bu düzenlemeden kimlerin faydalanamayacağı teker teker sayılmış halde. Kanun Koyucu, Barış ve onun durumunda olanları bir istisna olarak düzenlememiş. Bu durumda, Cezaevi Müdürlüğü'nün yaptığı gibi genel hükümlere atıfla, özel bir düzenlemeyi yok saymak hukuka aykırıdır. Cezaevi Müdürlüğü'nün bu kararına Bakırköy İnfaz Hakimliği'nde itiraz edeceğiz ve Barış Pehlivan hakkında Denetimli Serbestlik Kararı verilmesini bir kez daha talep edeceğiz. Hakimliğin vereceği Karar, Hukuk Devleti standartlarımızın da ölçüsü olacak."

Gazeteci Barış Pehlivan'ın Denetimli Serbestlik düzenlemesinden faydalanması için Bakırköy 5. İnfaz Hakimliği'nden talepte bulunmuştuk. Hakimlik Dilekçemizi Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne göndermişti. Cezaevi tarafından verilen yanıtta, @barispehlivan hakkında… pic.twitter.com/MHp8rPFjJZ — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) August 4, 2023

Pehlivan, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazıda kendisine açılan bir dava sebebiyle 8 ay ceza aldığını ve 15 Ağustos'ta teslim olarak cezaevine gireceğini açıklamıştı.