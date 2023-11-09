Barış Pehlivan'ın ertelemeye tepki gösterdiği anlar ortaya çıktı

Hakim karar açıklamadığı için yeniden cezaevine dönecek olan gazeteci Barış Pehlivan, mahkeme çıkışında tepki gösterdi: "Bir hakim aylar önce UYAP'a konulan dosyaları okumadığını bahane ederek beni tekrar cezaevine gönderiyor. Bomboş bir dosya ben tekrar yarın cezaevine döneceğim bunun adı hukuk değildir. Bunun adı vicdan değildir."

Güncel 09.11.2023 20:00 Giriş: 09.11.2023 20:00

Güncelleme: 09.11.2023 20:11 Kaynak: Haber Merkezi

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Gazeteci Barış Pehlivan'ı denetimli serbestlik hakkından yoksun bırakan davaya ilişkin duruşma bugün görüldü. Gazeteci Barış Pehlivan'a "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla açılan davanın duruşması bugün Çağlayan Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan Barış Pehlivan 3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutuluyor.

Hakim, Barış Pehlivan'ın avukatlarının yazılı savunmasını okuyacağı gerekçesiyle duruşmayı 16 Kasım'a erteledi. Gazeteci Barış Pehlivan' hakimin karar vermemesine isyan etti. Pehlivan, "Bir hakim aylar önce UYAP'a konulan dosyaları okumadığını bahane ederek beni tekrar cezaevine gönderiyor. Bomboş bir dosya ben tekrar yarın cezaevine döneceğim bunun adı hukuk değildir. Bunun adı vicdan değildir." dedi. Dava ertelendi, gazeteci Barış Pehlivan tepki gösterdi: Zalimlik yapıyorsunuz