Barış Pehlivan: Polisler Ali Yerlikaya'nın imzasını taklit etmişler

Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul'da bazı polislerin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın imzasını taklit ettiğini, sahte imzalarla 28 kişiye 1500 dolar karşılığında usulsüz bir şekilde silah ruhsatı verildiğini yazdı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İstanbul'da 28 kişiye 1500 dolar karşılığında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın imzasını taklit ederek silah ruhsatı verildiğini yazdı.

Cezaevinde kaldığı dönemde tanıdığı suçluların çoğunun emniyet içinde kaynakları olduğunu belirten Pehlivan, "Meğer İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bazı polisler hakkında özel soruşturma yürütülüyormuş. Zira, 28 kişiye 1500 dolar karşılığında usulsüz bir şekilde silah ruhsatı vermişler. Dahası, bunu da dönemin İstanbul valisi şimdilerin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın imzasını taklit ederek yapmışlar" diye yazdı.

Pehlivan'ın "İçişleri bakanının imzası taklit edildi" başlığıyla bugün yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Polis memurları hakkındaki bu suçlama ruhsat yenileme dönemi geldiğinde ortaya çıkmış. Zira, bazılarının evraklarındaki eksiklik ve ruhsat almaya elverişli olmaması dikkat çekmiş. Şüpheler üzerine bilgilendirilen İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş da hemen Ankara’ya haber vermiş.

Sonunda ise silah ruhsat şube müdürlüğünde denetim yapmak üzere müfettişler görevlendirilmiş. Müfettişler eski şube müdürü de dahil olmak üzere birçok personelle ilgili soruşturma ve inceleme yürütüyormuş.

Hatta duydum ki bir polis de olayla ilgili gözaltına alınmış."