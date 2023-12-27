Barış Pehlivan: RTÜK'te kadrolaşanlar arasında AKP'li kritik isimler

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, RTÜK'te kadrolaşmaya ilişkin kaleme aldığı yazısında, iki ismin yakınlarının dikkat çektiğini belirtti. Pehlivan, "Biri AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçenlerden Murat Kurum’un eşi... Zira, Kurum’un matematik öğretmeni olan eşi Şengül Kurum RTÜK’te müdür olarak görevlendirildi" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) kadrolaşmanın altında iki ismin yakınlarının dikkat çektiğini yazdı.

Pehlivan, isimlerden birinin AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçenlerden Murat Kurum’un eşi olan Şengül Kurum, diğer isimlerin de AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Turgut Altınok’un kızları Aybüke ve Ayça Altınok olduğunu belirtti.

Pehlivan bugün yayımlanan yazısında, "Biri, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçenlerden Murat Kurum’un eşi... Zira, Kurum’un matematik öğretmeni olan eşi Şengül Kurum RTÜK’te müdür olarak görevlendirildi. Duyduğum kadarıyla, öğretmen Kurum hakları hariç RTÜK’ten 38 bin lira maaş alıyor. Diğeri de AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçenlerden Turgut Altınok’un iki kızı... Aybüke ve Ayça Altınok’tan bahsediyorum. Birisi kısa süre önce Dışişleri Bakanlığı’na giderken diğerinin kadrosu halen RTÜK’te olmasına karşın kendisini kurumda gören yok" diye yazdı.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"FETÖ ile irtibatı gündeme gelen Tarım Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’in öğretmen eşi Feyza Gizligider’in daire başkan yardımcısı olduğunu...

TBMM KİT Komisyonu Başkanı, AKP’li Mustafa Savaş’ın eşi Nilay Savaş’ın da daire başkan yardımcısı yapıldığını...

RTÜK’e yerleştirilen yaklaşık 40 personel hiçbir şekilde kuruma uğramazken ATM memuru olarak maaşlarını almaya devam ettiklerini...

"YENİ AKRABALAR YOLDA"

Bunların yanında kurumun yetişmiş personelinin çeşitli bahanelerle TOBB kulelerinde kiralanan katta RTÜK Strateji Geliştirme Dairesi’nde görevlendirilerek kızağa çekildiğini...

Kurum içinde sürgün yeri olarak da adlandırılan yerde yaklaşık 60 personelin atıl şekilde hiçbir iş yaptırılmadan tutulduğunu...

Yazmıyorum bile!

Ama şunu da yazayım: RTÜK’ün 17. ve 18. katlarını kiraladığı TOBB binasında, D Blok 19. kat da kurum tarafından kiralanmak isteniyormuş. Katın ortak gider bedelleri ayrıca ödenmek üzere KDV hariç aylık 190 bin liraya RTÜK’e kiralanması kararlaştırılmış. Lakin, son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’daymış...

Belli ki RTÜK’e yeni akrabalar yolda!"