Barış Pehlivan’dan Adalet Bakanı’na mektup: Özgürlüğüm için hangi çeteye mensup olmam lazım?

Yargıdaki rüşvet iddialarıyla ilgili Adalet Bakanı'na açık mektup yazan tutuklu gazeteci Barış Pehlivan, "Özgürlüğüme kavuşmam için tam olarak hangi çeteye mensup olmam lazım?" diye sordu.

Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle 5. kez cezaevine giren gazeteci Barış Pehlivan, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a açık mektup yazdı.

Pehlivan'ın Cumhuriyet'teki köşesinde yayınlanan yazıda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın HSK'ye yazdığı yazıdaki rüşvet iddialarına yer verildi.

Pehlivan'ın "Adalet bakanına açık mektup" başlığıyla bugün yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

"Ben şimdi Fatih Tezcan’ın çıktığı Maltepe Cezaevi’ndeyim. Hükümlü olarak bağlı bulunduğum başsavcı diyor ki: ‘Tezcan’ın tahliyesi illegal!'

Yıllar önce ‘Cendere’ kitabında da yazmıştık: Kayınvalidesini dolandırmaktan hapis cezası alan Tezcan’ı kurtarmak için yine tüm yargı sistemi devreye girmişti.

O halde sayın adalet bakanı,

Canım avukatlarım hukuk fakültesini bitirmiş. Belli ki orada öğrenmişler; gece gündüz benim adıma dilekçe üstüne dilekçe yazıp adliyeleri meşgul ediyorlar. Ama işte anladım ki işin sırrını bilmiyorlar. İşte bu yüzden hem onları hem savcılar ile hâkimleri artık daha fazla yormasak diyorum...

Size soruyorum sayın bakan,

Benim de hakkım olan denetimli serbestlikten yararlanmam için Maltepe Cezaevi’nde hangi yetkiliyle görüşmem gerekiyor?

Koskoca başsavcı yalan söylemez ya, yargıda çeteler varmış! Öyleyse, benim özgürlüğüme kavuşmam için tam olarak hangi çeteye mensup olmam lazım?

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Ben de saf saf ‘hak’ ve ‘hukuk’ gibi garip kelimeleri dilime pelesenk etmişim. Cahilliğime verin! Ama şimdi kafama dank etti. Meğer oyunu kuralına göre oynamıyormuşum. İşte bu yüzden size danışmak istedim sayın adalet bakanı: Ben şimdi ne yapacağım?”

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın, Anadolu Adliyesi’ndeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarını HSK’ye ilettiği yazıyı BirGün’den Timur Soykan Türkiye’ye duyurmuştu. İsmail Uçar, yazıda “Kimi yargı mensupları devletten alacağı varmış gibi her türlü kirli işi yapmayı kendinde hak görmeye başladı… Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmek gerekiyor… Uyuşturucu gibi kötü bir melaneti hoş gören, örgüt elebaşlarını yine suç işleyeceklerini bile bile yargılama ile yapmadan salıveren örgütlü ya da örgütsüz yapılar çökertilmeli” demişti.

Haberimiz hakkında, yayınlandığı gün jet hızıyla ‘içerikten çıkarma’ kararı verilirken benzer kararlar daha sonra da devam etmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, haberin üzerinden 3 gün geçtikten sonra yaptığı açıklamada, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar tarafından gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını bildirilmişti.

İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcılığı’nın da dilekçede adı geçen yargı mensupları dışındaki olaylar ve kişiler hakkında soruşturma başlattığı ortaya çıkmıştı.