Barış Terkoğlu: Birileri, Atatürk filminin TRT’de yayımlanmasını sağlamak için girişimlerde bulunmuş

Gazeteci Barış Terkoğlu, bugünkü yazısında, Disney Plus'ın yayımlamaktan vazgeçtiği Atatürk dizisine ilişkin "Birileri, bu süreçte olan değişiklikleri fırsat bilip, Atatürk filmini FOX’un elinden almak, TRT’de yayımlanmasını sağlamak için girişimlerde bulunmuş" dedi.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesine ilişkin tartışmalar devam ederken dizinin FOX'un elinden alınıp TRT'de yayınlanması için girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

Terkoğlu, Cumhuriyet'te yayımlanan bugünkü "Disney’le mücadele ‘Atatürkçülüğü" başlıklı yazısında, hükümet medyasında Atatürk dizisine dair yaptığı araştırmaları ve duyumları aktardı.

Atatürk dizisine ilişkin tartışmaların siyasi boyutu olduğunu belirten Terkoğlu, "Hükümet medyasını taradım. Disney tartışmasının dışında Cumhuriyetin 100. yılına dair bir hazırlık da göremedim. Ancak duyumlarıma göre birileri, bu süreçte olan değişiklikleri fırsat bilip, Atatürk filmini Fox’un elinden almak, TRT’de yayımlanmasını sağlamak için girişimlerde bulunmuş" ifadelerine yer verdi.

Terkoğlu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) 2021 yılı verilerine göre "5 yılda Atatürk’e yönelik küfür, aşağılama ve hakaret nedeniyle 2 bin 672 şikâyet alan RTÜK sadece 4’ü hakkında karar vermiş" bilgisini paylaşarak "Kısacası Disney’e karşı Atatürkçülük yapanların pek de samimi olmadıkları kendi tarihlerinde yazıyor" dedi.

Terkoğlu'nun yazısının devamı şöyle:

"Konuyu daha da netleştirmek için RTÜK kaynaklarını aradım. Sahi, “Nasıl Atatürk dizisi Disney’de değil de Fox’ta yayımlanır” diyerek bir kanala ceza verilebilir mi? RTÜK kaynakları bu konuda çok net konuştu. Kanunlara göre imkânsız. Zira RTÜK’ün görevi, bir yayının sonlanmasıyla başlıyor. O yayındaki aykırılıklar hakkında inceleme yapılarak görüşülüyor. RTÜK tarihinde de RTÜK kanununda da “yayımlanmamış programa” ceza verilmesinin örneği yok. Haliyle mümkün değil. Ama... Yarın, Fox’un ya da Disney’in başka bir programına, bugünün algısının gücüyle ceza verilebilir. Medyaya darbelerin önü biraz daha açılabilir.

Hükümet medyasını taradım. Disney tartışmasının dışında Cumhuriyetin 100. yılına dair bir hazırlık da göremedim. Ancak duyumlarıma göre birileri, bu süreçte olan değişiklikleri fırsat bilip, Atatürk filmini Fox’un elinden almak, TRT’de yayımlanmasını sağlamak için girişimlerde bulunmuş.

Meselenin bir de siyasi boyutu var. Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor. Ana yarış büyükşehirlerde olacak. Kazandığı cumhurbaşkanlığı seçiminde dahi Erdoğan bu kentlerde gerideydi.

Elbette bunun nedeni muhalefetin başarısından çok, kentli-modern kesimlerin sosyolojik olarak Erdoğan’ın karşısında toplanması. “Disney’le mücadele Atatürkçülüğü” bu kilidi açacak anahtarlardan biri olarak duruyor."