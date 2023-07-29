Barış ve adaletin yolu sadece Roboski’den geçer

Haber Merkezi

Roboski İçin Adalet Girişimi üyesi Tanju Gündüzalp, “Bu topraklarda barış ve adaletin yolu Roboski’den geçiyor” dedi.

Roboski İçin Adalet Girişimi, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboskî köyünde 28 Aralık 2011’de savaş uçaklarının bombardımanı sonucu yaşamını yitiren 19’u çocuk 34 kişinin katledilmesinin 139’uncu ayında İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi binası önünde açıklama yaptı. Açıklamada, “Katiller bulunsun, Roboski bir daha asla” pankartı açıldı. Roboski İçin Adalet Girişimi üyesi Tanju Gündüzalp, katliamın üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen sorumluların ortaya çıkarılmadığı ve yargılanmadığını vurguladı. Gündüzalp, "Gerçek tüm çıplaklığıyla önümüzde; failler ve katliam açık, toplumdan gerçekler saklanmıştır. Hiçbir katliam yargılamadan azade kalmayacaktır. Bugün değilse yarın mutlaka hesabı sorulacak, sorumlu olanlar yargılanacaktır” diye konuştu.

Roboski’ye adalet gelmeden Türkiye’ye adalet gelmeyeceğinin altını çizen Gündüzalp, "Devlet ve iktidar şiddetine karşı, Roboski ve tüm katliamlar için bir araya gelerek adaleti sağlayacağımız güne kadar yataklarımızda rahat uyumayacağız, uyutmayacağız da” dedi.