Barış yanlısı adayın başvurusu reddedildi

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Rusya Merkez Seçim Komisyonu, barış yanlısı Yekaterina Duntsova'nın gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerine adaylık başvurusunu reddetti. Rus televizyonunun haberine göre komisyon, "barış ve demokratik süreçler için" kampanya yürüten eski bir gazeteci ve belediye meclis üyesi olan Duntsova'nın sunduğu "belgelerdeki hataları" gerekçe gösterdi.

Komisyon Başkanı Ella Pamfilova, üyelerin oybirliğiyle Duntsova'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'in rahatlıkla kazanmasının beklendiği seçimlerde aday olma talebini reddettiğini söyledi. 40 yaşındaki Duntsova, mart ayındaki yarışta bağımsız aday olarak yer almak için belgeler sunmuştu. Duntsova, Telegram'da karara Yüksek Mahkeme'de itiraz edeceğini ve bunun haksız ve demokratik olmadığını söyledi.