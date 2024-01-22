Barışın yolu Filistin’den geçer

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İsrail aylardır bombaladığı Gazze’nin savaş sonrası statüsü tartışılırken Tel Aviv yönetimi, bir kez daha tehditler savurarak Filistin devletine izin verilmeyeceğini tekrarladı. Bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu bir kez da tekrar eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı paylaşımda, ‘‘Ürdün’ün batısındaki tüm bölgede İsrail’in tam güvenlik kontrolünden taviz vermeyeceğim ve bu bir Filistin devletine karşıdır’’ ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden ile son bir ayda yaptığı ilk konuşma sonrası gazetecilere konuşan Netanyahu, bu tutumunu ABD yönetimine de bildirdiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini ifade etmişti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de, ABD Başkanı Joe Biden’ın, İsrail-Filistin meselesine ilişkin iki devletli çözüm konusunda isteğinin değişmediğini söylemişti.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Netanyahu’nun bu sözlerini ‘‘hayal kırıklığı’’ olarak yorumlarken, ‘‘Filistinliler bağımsız bir devleti hak ediyor’’ dedi.

Netanyahu, ‘‘Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu’’ söylerken Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, iki devletli çözüm gündemiyle bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanacak. AB dışişleri bakanlarının yılın ilk toplantısında İsrail, Filistin, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan dışişleri bakanları ile Arap Birliği Genel Sekreteri ile de görüşülecek.

Öte yandan AB, Hamas’a finansal destek sağladığı gerekçesiyle Türkiye, Cezayir, Lübnan ve Sudan’da ticari faaliyetleri olan altı kişiye yaptırım uyguladı. Yaptırımların, Hamas’a milyonlarca euro aktaran ‘‘bankacıları ve yatırımcıları’’ hedef aldığı ileri sürüldü.