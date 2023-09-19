Baro başkanına hakaret edip avukatı yumruklayan polise takipsizlik

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren’e hakaret eden ve baro yöneticisi Seyit Rıza Karakaş'ı göğsünden yumruklayan polis E.Ç. hakkında takipsizlik kararı verildi.

Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu üyesi Seyit Rıza Karakaş'ı göğsünden yumruklayan ve Baro Başkanı Nahit Eren'e hakaretler eden polis E.Ç. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada “lovuşturmaya yer olmadığı” kararı verildi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre karara gerekçe olarak avukatların salondan çıkarılması yönünde talimat veren mahkeme başkanı ve heyet üyelerinin tuttuğu tutanak gösterildi.

Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada gerilim, duruşmanın başında mahkeme başkanının talimatıyla polisin salona çağrılmasıyla başladı. Mahkeme başkanı, polislere, “Ben ne dersem onu yapacaksınız. Duruşmanın düzenini bozan olursa ben söyleyince dışarı atacaksınız" talimatı verdi. Mahkeme başkanın tavrıyla gergin bir ortamda başlayan duruma sırasında da sık sık avukatların sözü kesilirken, salondaki polis sayısının arttırılması gerginliği iyice tırmandırdı. Çok geçmeden de salondaki polisler ve avukatlar arasında gerginlik yaşandı. Olayı haber alan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Baro Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir ve Yönetim Kurulu üyesi Seyit Rıza Karakaş duruşma salonuna geldi.

POLİSTEN BARO BAŞKANINA HAKARET



Avukat Özüm Vurgun'un su içmek için salondan çıkmaya çalıştığı esnada, mahkeme başkanı "İzin almadan nereye gidiyorsunuz? Kimden izin aldınız? Oturun yerinize" şeklinde çıkıştı. Avukat Vurgun, "Su içmeye" yanıtı verdi. Bunun üzerine başlayan tartışma esnasında mahkeme başkanı, polise hitaben "Burada benim dediğimi yapacaksınız. Kimi dışarı attın dersem onu atacaksınız" yönünde uyarıda bulundu.

Mahkeme başkanının tutumuna karşı söz alan Eren, mahkemenin tavrının üzüntü verici olduğunu belirterek, savunma hakkını kısıtladığını dile getirdi. Buna karşılık mahkeme başkanı ise, Eren'i işaret ederek, "Atın bunu dışarı" talimatı vermesi bir kez daha salonda tansiyonu yükseltti. Talimat üzerine polis, Eren ve diğer avukatları duruşma salonundan çıkardı. Ancak polislerden E.Ç., Baro Yönetim Kurulu üyesi Seyit Rıza Karakaş'ın göğsüne yumruk atıp, olaya müdahale eden Baro Başkanı Eren'e ise "Şerefsiz, terbiyesiz" diye hakarette bulundu.

‘KOVUŞTURMAYA YER YOK’ KARARI

Avukatlara fiziksel şiddet uygulayıp hakaretlerde bulunan polis hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Savcılık, kararın gerekçesini ise mahkemenin tuttuğu tutanağa dayandırdı. Kamera kaydının bulunmadığı belirtilen kararda, mahkeme tutanaklarını somut, şikayetçi beyanlarını ise soyut kabul eden savcılık, fiziksel temas olduğuna dair somut bir delilin olmadığını savundu.