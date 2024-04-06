Baroları hedef alan Bakan Tunç'a Filiz Saraç'tan yanıt

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, perşembe günü baroları hedef alan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yanıt verdi. Saraç, "Yandaş baro olmaz. Olursa baro olmaz. O, olsa olsa büro olur" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, 4 Nisan'da yaptığı konuşmada baroları hedef alan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yanıt verdi.

5 Nisan Avukatlar Günü'nde İstanbul Barosu Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda konuşan Filiz Saraç, Tunç'un "Geçmişte barolar çok iyi sınavlar veremedi. Mesleğin geliştirilmesi anlamında da yürütmeyle, yasamayla iyi ilişki içerisinde olsunlar ki görevlerini yapmış olsunlar" şeklindeki sözlerini eleştirdi.

Avukatlık Yasası’nın 1. maddesindeki “Avukat, yargının kurucu unsurlarından bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder” ifadesini hatırlatan Saraç, "Barolar hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak için yasaları ile görevlendirilmişlerdir" dedi.

"YANDAŞ BARO OLMAZ"

Türkiye Barolar Birliği’nin kurucu Başkanı olan Prof. Dr. Faruk Erem'in sözüne atıfta bulunarak Tunç'a eleştirilerini sürdüren Saraç, şöyle devam etti:

"Baro kanunla değişebilecek bir müessese değildir. Bu tabi hukuktan gelen bir müessesedir. Bu itibarla istiklali şarttır. İstiklali yok ise Baro da yok demektir. Baro mukaddes müdafaa hakkına bağlıdır. Baro müstakil değil ise müdafaa hakkı ölmüştür.

Barolar kimsenin tarafı değildir. Hangi dönemde, kimden, nereden gelirse gelsin; sözünü söylemiş, duruşunu göstermektedir. Yandaş Baro olmaz. Olursa Baro olmaz. O, olsa olsa büro olur."

Saraç, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Cumhuriyetimizin 100. yılının ardından tekrar haykırıyoruz. İstanbul Barosu Cumhuriyet değerlerinin yılmaz savunucu olmaya devam edecektir. İstanbul Barosu Avukatları, Orhan Adli Apaydın gibi demokrasi tarihine geçen Başkanlarından aldığı güçle, üyesi avukatlarından aldığı güçle, yaşanan bütün hukuksuzlara karşı çıkmaya, hukuk devletini ve hukukun üstünlüğünü, adil yargılanmayı, kadını, çocuğu, çevreyi, hakkın olduğu her yerde var olmayı sürdürecektir."