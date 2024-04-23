Baronlar kazandı

Ukrayna’da süren savaş ile Asya ve Ortadoğu’da yükselen gerilimin etkisiyle askeri harcamalar yüzde 6,8 arttı. Askeri harcamalarda dünyada 22’nci sıraya çıkan Türkiye’de son 10 yıldaki artış yüzde 59’u geçti.

Haber Merkezi

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2023 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporunu açıkladı. Küresel askeri harcamalar, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artışla 2 trilyon 443 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Raporda, geçen yılki artışta, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da askeri harcamalardaki keskin yükselişin etkili olduğu vurgulandı. Askeri harcamaların 9 yıldır art arda yükseldiği ve son 3 yıldır rekor yenilediği kaydedildi. Kişi başına askeri harcamanın 306 dolarla 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı vurgulandı. Türkiye'de ise 2014-2023 döneminde askeri harcamalar yüzde 59 arttı. 2023'deki ise bir önceki yıla göre yüzde 37 artışla 15,8 milyar dolara ulaştı.

YÜZDE 61'İ 5 ÜLKE BÖLÜŞTÜ

SIPRI raporunda, 2023'e ilişkin şu veriler yer aldı:

• Küresel askeri harcamalar tüm bölgelerde yükseldi, özellikle Avrupa, Asya ve Okyanusya ile Orta Doğu'da büyük artışlar kaydedildi.

• En çok askeri harcama yapan 5 ülke; ABD, Çin, Rusya, Hindistan ve Suudi Arabistan oldu.

• ABD'nin harcamaları yüzde 2,3 artarak 916 milyar dolara ulaştı. Bu rakam toplam NATO askeri harcamalarının yüzde 68'ini oluşturdu.

• Geçen yıl Avrupalı NATO üyelerinin askeri harcama payı son 10 yıl içinde yüzde 28'e ulaştı.

• Çin'in harcamaları 2014-2023 döneminde yüzde 60 arttı. 2023’te 296 milyar dolara çıktı.

• Hindistan'ın harcamaları yüzde 4,2 artışla 83,6 milyar dolara çıktı. 2014-2023 döneminde yüzde 44 yükseldi.

• 109 milyar dolarlık harcamayla Rusya ve 75,8 milyar dolarlık harcamayla Suudi Arabistan ilk 5’te yer aldı.

• Ukrayna'nın askeri harcamaları, 64,8 milyar dolarla SIPRI kayıtlarındaki en yüksek yıllık harcama oldu. Artış oranı yüzde 51'i buldu.