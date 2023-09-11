Barselona’da raylardan geçen gruba tren çarptı: 4 kişi yaşamını yitirdi

İspanya'nın Barselona kenti yakınlarında bir banliyö treni, raylardan geçen 7 kişilik bir gruba çarptı. Yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın doğusundaki Barselona kenti yakınlarında banliyö treninin, raylardan geçen yedi kişilik bir gruba çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

AA'nın aktardığına göre, Katalonya özerk yönetimi Sivil Koruma Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgide, Barselona yakınlarındaki Valles Oriental bölgesinde yedi kişilik bir grubun yayaya kapalı olan bir noktadan rayları geçmeye çalıştığı sırada trenin çarpmasıyla dört kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel saat ile 20.18'de yaşanan kazanın, 'raylar üzerinden yaya geçişinin yasak olduğu, virajlı ve görüş mesafesi zor bir noktada olduğu' belirtildi.

KONSERE GİTMEK İÇİN RAYLARDAN GEÇMEYE ÇALIŞTILAR



Yerel yönetim yetkilileri, konuya ilişkin açıklamasında, kazada hayatını kaybedenlerin, bölgedeki bir konsere gitmek için tren raylarından geçmeye çalışan bir grup genç olduğu bilgisini verdi. Kazadan dolayı trenin olay yerinde durduğu, yolcuların otobüslerle taşındığı ve R3 banliyö tren hattının geçici olarak kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.