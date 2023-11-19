Bartın-Cide yolu fırtınaya dayanamadı: Ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sahili döven dev dalgalar sebebiyle Bartın-Cide yolunda göçük meydana geldi. Yolda önlem alan ekipler, trafik akışını kontrollü olarak sağlıyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sahili döven dev dalgalar sebebiyle Bartın-Cide yolunda göçük meydana geldi. Yolda önlem alan ekipler, trafik akışını kontrollü olarak sağlıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı Kastamonu'nun sahil ilçelerinde fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Cide ilçesinde fırtına sebebiyle oluşan dev dalgalar sahili adeta dövdü. Sahil şeridinde bulunan Cide-Bartın arasında ulaşımın sağlandığı D010 karayolunda da dev dalgalar sebebiyle göçük meydana geldi. Dev dalgalar sebebiyle yolda su birikintileri de oluştu. Bir kısmı çöken yolda Karayolları ve jandarma ekipleri önlem aldı. Çöken alanın bariyerlerle kapatıldığı yolda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Ekipler, yolu kullanmak isteyen sürücülere uyarılarda bulunuyor.