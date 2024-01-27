Bartın'da kar ve tipi: 35 köy yolu kapandı

Bartın'da dün sabah saatlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 35 köyün yolu ulaşıma kapandı. Bartın-Karabük sınırlarındaki Gezen ve Katırovası yaylalarında kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu, çok sayıda köy elektriksiz kaldı.

Bartın’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapanırken yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Kent merkezinde dün sabah saatlerinde yağmur etkili olurken, iç kesimlere ise kar yağdı. Bartın-Karabük, Bartın-Ankara ve Bartın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçelerini birbirine bağlayan 1030 rakımlı Soğucaksu geçidinde Karayolları ekipleri temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Bartın-Karabük sınırlarındaki Gezen ve Katırovası yaylarında da yoğun kar yağışı etkili oldu. Yaylalarda kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı.

ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Kar yağışı nedeniyle Bartın-Kastamonu sınırlarındaki Küre Dağları Milli Parkı da beyaza büründü. Milli parkta kar kalınlığı 60 santimetreye yaklaştı.

Yoğun karın etkili olduğu yüksek kesimlerde çok sayıda köye elektrik verilemezken, Bartın genelinde 35 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.