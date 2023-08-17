Bartın'da kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, 43 yaşındaki Yaşar Işık isimli orman işçisi, motorlu testere ile kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Bartın'da, kestiği ağacın altında kalan orman işçisi Yaşar Işık, hayatını kaybetti.
Olay, saat 09.30 sıralarında Kurucaşile ilçesinde bulunan Başköy köyü Atmaca Yuvası bölgesindeki ormanda meydana geldi. Orman işçisi 43 yaşındaki Yaşar Işık, motorlu testere ile ağacın devrilmesi sonucu altında kaldı.
Işık'ın mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Sağlık ekipleri, Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinden çalışmaya geldiği öğrenilen Işık'ın cansız bedeni, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı.