Bartın'da yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı

Bartın'da, yolcu minibüsünün devrilip yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada, 14 yaşındaki Alperen Yılmaz hayatını kaybetti. Kazada 10 kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 14 yaşındaki Alperen Yılmaz' ise hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bartın-Arıt yolunun Çamaltı köyü mevkisinde meydana geldi.

Arıt yönüne giden Satı Çelikoğlu (56) yönetimindeki 74 M 0056 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Sürüklenen minibüs, yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Minibüste sıkışan 11 yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Fotoğraf: DHA

Sol kolu kırılan Güllü Muşuk'un (65) çıkartılması sırasında kaza yerine gelen oğlu Şendoğan Muşuk ağlayarak, 'Anne seni keşke göndermeseydim. Ben yanındayım, korkma" dedi.

14 YAŞINDAKİ ALPEREN YILMAZ HAYATINI KAYBETTİ

3'ü ağır 11 yaralı, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 14 yaşındaki Alperen Yılmaz müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı olan 2 kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.