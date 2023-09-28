Bartın’da hekim, hastası tarafından darbedildi

Haber Merkezi

Hekime yönelik şiddetin sonu gelmiyor. Son olarak Bartın’da bir hekim hastanın saldırısına maruz kaldı. Olay Bartın’daki Ulus Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Bartın Temsilcilik Eş Başkanı Doktor Suzan Özbay, acil servis nöbeti sırasında bir hastanın muayene olmadan rapor verilmesi yönündeki talebini reddetmesi üzerine darbedildi.

Saldırıya ilişkin Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) yapılan açıklamada “Doktor Suzan Özbay, hastanın cinsiyetçi küfürlerine ve fiziksel saldırısına maruz kalmış, araya girenlerin müdahalesiyle yaralanmaktan tesadüfen kurtulmuştur. Sağlık Bakanlığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını ve yetkilileri güvenli çalışma ortamlarının yaratılması ve yaşam hakkımızın korunması için göreve davet ediyoruz” denildi.