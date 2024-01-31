BAS Karaköy'de buluşma zamanı: DIALOGUES Sanat Sergisi

İstanbul’un Karaköy ilçesinde bulunan BAS Karaköy’de, 1-3 Şubat 2024 tarihlerinde Ece Çıkım ve Sarya Baran Kılıç'ın eserlerinin yer aldığı "DIALOGUES" isimli sergi düzenlenecek.

İstanbul’un sanat mekânı BAS Karaköy, "DIALOGUES" adlı sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ece Çıkım ve Sarya Baran Kılıç'ın eserleriyle 1-3 Şubat 2024 tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.

DIALOGUES Sergisi, sanatın farklı alanlarını bir araya getirerek izleyicileri etkileşimli bir diyaloga davet ediyor.

Sergi, izleyicilere katılım çağrısı yaparak, kendi sanatsal deneyimlerini oluşturmalarını teşvik ediyor. "DIYALOGLANMAYA hazır mısınız?" sorusuyla başlayan etkinlik, katılımcıları ellemeye, üflemeye ve burmaya davet ediyor.

Bu etkileşimli deneyimde, 100 tavuğun sesiyle sınırlı olmayan bir sanat anlayışı ortaya çıkıyor. Gaia bedenini kile dökerek ve ağızlık takarak sanatçılar, izleyicilere farklı sanat formlarını keşfetme imkanı sunuyor.

Sergi, resimden, heykele; enstelasyondan okarinaya kadar farklı sanat disiplinlerini bir araya getirerek sanatseverlere geniş bir perspektif sunuyor. "Bir kule göğü ne kadar derin delebilir ve kaç Okarina kollektif üfürükle Anne’nin sesini çalar?" sorusu, izleyicileri derin düşüncelere sürükleyecek.

Serginin ilkesi "Savaşmayalım, üfleyelim" olurken etkinliğe katılan ziyaretçiler, getirdikleri çamlıca kulesince güllerini vazolara bırakarak, kolektif bir sanat deneyimine ortak olacaklar.

Etkinlik Detayları:

Adı: DIALOGUES

Tarih: 1-3 Şubat 2024

Saat: 16.00