Baş şüphelinin ifadesi çıktı: Hastaydım, kaçtım

Haber Merkezi

Diyarbakır’da 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın baş şüphelisi olarak aranan ve 10 ay sonra Batman’da yakalanıp, tutuklanan 68 yaşındaki Behçet Taş’ın ifadesi ortaya çıktı.

Prostat kanseri olduğu için teslim olmadığını belirten Taş, "Ankara’da ameliyat olmaya gittim ve oldum. İyileşme sürecindeydim, 1 yıldır farklı farklı yerlerde kaldım, tarlada kaldım. Aile büyüğüyüm diye beni bu olaylardan sorumlu tutuyorlardı" dedi.

Bismil İlçesi’nde geçen sene Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmıştı, 9 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 12’si tutuklu, 10’u firari ve daha önce serbest bırakılan 9 kişi de olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında hazırlanan 151 sayfalık iddianame kapsamında hapis cezaları istenmişti.