Başak Demirtaş, aday olmayacağını duyurdu

DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olup olmayacağı tartışılan Başak Demirtaş, yazılı açıklama yaptı. Aday olmayacağını duyuran Demirtaş, "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı. DEM Parti, İstanbul'da ve diğer kentlerde aday göstereceği isimleri 9 Şubat'a kadar kamuoyuyla paylaşacak.

HDP’nin Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

Adaylık açıklaması günlerdir tartışma konusu olan ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) aday havuzunda bulunan Demirtaş, aday olmayacağına dair yazılı açıklama yaptı.

"Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" diyen Demirtaş'ın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"PARTİMİZİ TEMSİLEN BİR HEYETLE BİR ARAYA GELDİM"

"Partimizin büyük bir titizlikle sürdürdüğü yerel seçim politikasına güçlü bir destek vermek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için sorumluluk almaya hazır olduğumu ifade etmiştim.

5 Şubat 2024 Pazartesi tarihinde Partimizi temsilen bir heyetle bir araya gelerek tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildim. Karşılıklı yürüttüğümüz istişareler sonucunda Partimiz, bu irade beyanından güç aldıklarını belirterek bizleri onurlandırmıştır. Adaylık tartışmalarında bize eksiksiz desteğini sunan ve güven duyan DEM Parti Genel Merkezine ve saygıdeğer halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır.

"PARTİMİZİN BAŞARISI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Önümüzdeki günlerde Partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak ve tüm gücümüzle bu kıymetli arkadaşlarımızın arkasında duracak, Partimizin başarısı için çalışacağız.

Partimizin resmi açıklamaları dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini, hiçbir spekülasyona prim verilmemesini özellikle rica ediyoruz. Hep birlikte başaracağız, ne olursa olsun temel demokrasi ilkelerimizden; adalet, eşitlik ve barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ve mutlaka kazanacağız. Dem dema me ye! (Zaman bizim zamanımız)"

DEM’İN İSTANBUL ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DEM Parti, bir süredir CHP ile bir süredir seçim iş birliği için görüşmeler yapmış ancak bu görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmamıştı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 3 Şubat’ta yaptığı açıklamada İstanbul seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını söylemişti.

Doğan, “9 Şubat'a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimlerini sizlerle paylaşacağız” demiş, Başak Demirtaş'ın "aday havuzunda olduğunu" dile getirmişti.