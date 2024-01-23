Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışı: Karar partiden bağımsız mı alındı?

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın, Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı açıklamasına ilişkin DEM Partililerden aldığı değerlendirmeleri aktardığı yazısına göre, partide iki farklı görüş var. Bir partili kararın partiden bağımsız alındığını, bunun DEM Parti'yi zor soktuğunu belirtirken, diğeri ise karara hak verdiğini ifade ederek “Bu durum partinin önünü açmaktır" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığı ile ilgili açıklamasına ilişkin DEM Partililerden aldığı değerlendirmeleri aktardı.

Saymaz'ın aktardığına göre, Başak Demirtaş'ın kararıyla ilgili partide iki görüş hakim. Bir patili kararın DEM Parti'den bağımsız alındığını kaydederken, bu durumun partiyi zora soktuğunu ifade etti. Saymaz'ın, konuştuğu diğer partili ise Başak Demirtaş’ın kararına hak vererek, "Bu karar benimle ve tabanımızla örtüşüyor. Bu durum partinin önünü açmaktır" dedi.

Saymaz ayrıca, Başak Demirtaş'ın kararının cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'a ait olduğunu tahmin ettiğini belirtti.

İttifaktan yana olan parti merkezinin ise Başak Demirtaş’ın çıkışından memnun olmadığını ifade eden Saymaz, iki parti yetkilisinin açıklamarını şöyle aktardı:

"DEM Partili bir yetkiliye şunu sordum: 'Karar DEM Parti’den bağımsız mı alındı?'

Şöyle yanıt verdi: 'Kesinlikle bağımsız. Böyle bir gündemimiz olsaydı Demirtaş bizzat gelir, başvurusunu yapar ve düşüncelerini aktarırdı.' Kararın DEM Parti’yi zora soktuğunu ifade etti. Ve şöyle dedi: 'Tabanımızda zaten ittifaka karşı güçlü bir muhalefet var. Hem yaz boyu süren tartışmalar nedeniyle hem de Kılıçdaroğlu’nun davranışlarından ötürü. Şimdi bu şuna dönüşecek: ‘Adayınız hazırdı, niyet de beyan ettik, siz göstermediniz.’ Bu, partiyi zora sokacak bir hamle.'

Artık aday çıkarma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu belirterek, 'Kurullarımızda aday çıkarma yönünde güçlü bir eğilim var. Halkımız da öyle istiyor. Devlet ve iktidar da kaşıyor. İttifaksız kalmamızı teşvik ediyor. Kendisinin kazanmasının oradan geçtiğini biliyor' diye konuştu.

Sordum: 'O halde neden aday çıkarmak istiyorsunuz?'

'Bir partinin zeminini başka partiye entegre etmesinin bir sonu var' diye yanıt verdi.

Başak Demirtaş dışında DEM Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve Barış Atay’ın adının geçtiğini kaydetti. Ancak başvurması halinde Başak Demirtaş’ın en güçlü figür olacağını kabul etti. Aday çıkarıp çıkarmama kararının bir hafta içinde netleşeceğini söyledi. 'Aday çıkarırsak güçlü çıkarırız, tavşan mavşan olmaz' dedi.

'YALNIZCA DEMİRTAŞ'IN KARARI OLMAZ'

Başak Demirtaş’ın kararına DEM Parti’den hak verenler de var. Bir DEM Partili, 'Bu karar benimle ve tabanımızla örtüşüyor' dedi.

Üçüncü yolda ısrar etmek gerektiğini vurgulayarak, şu görüşü savundu:

'İstanbul’da bir iki ilçe alsak ne olur? Aday göstersek CHP’nin ulusalcı kesimi asla bize oy vermez. Birilerinin payandası değiliz. Selahattin Demirtaş da öyle düşünüyor.'

Sordum: 'Bu, DEM Parti’ye dayatma mıdır?'

'Partinin önünü açmaktır, neden dayatma olsun?' diye karşılık verdi.

'Selahattin Demirtaş neden böyle bir karar almış olabilir' diye sorduğumda kritik bir yorum yaptı. Şunları söyledi: 'Bence sadece Selahattin Demirtaş’ın kararı olamaz. Selahattin bizim de böyle düşündüğümüzü, dışarıda böyle bir iklimin olduğunu biliyor.'"