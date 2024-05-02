Başakşehir'de bıçaklı kavga: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 16 ve 17 yaşındaki iki çocuk arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda 16 yaşındaki B.A. hayatını kaybetti.

İstanbul Başakşehir'de çıkan kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen B.A. (16) ile A.R.Ç. (17), Ziya Gökalp Mahallesi'nde karşılaşınca kavga etti.

Kavga sırasında A.R.Ç. yanındaki bıçakla B.A'yı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden B.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastane görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli A.R.Ç'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.