Başakşehir'de bir veli 'çocuğunu sınıfa bırakma' isteğini reddeden öğretmeni darp etti

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 'çocuğunu sınıfına bırakma' isteğini reddeden hamile öğretmeni darp etti. Velinin isteğini 'yönetmeliğine aykırı olduğu' gerekçesiyle reddeden güvenlik görevlisine de yumruk atan veli sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel 19.12.2023 14:10 Giriş: 19.12.2023 14:10

Güncelleme: 19.12.2023 14:23 Kaynak: AA

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İstanbul'da 'çocuğunu sınıfına bırakma' isteği reddedildiği gerekçesiyle çıkan tartışmada hamile öğretmeni darbeden ve güvenlik görevlisine yumruk atan veli yakalandı. Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi'ndeki Hacı Ali Osman Gül İlkokulu önüne 13 Aralık'ta gelen veli M.Ö. çocuğunu sınıfa kadar bırakmak istedi. Okulun güvenlik görevlisi R.Ç, Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle veliye izin vermedi. ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI Yaşananlara tepki göstererek zorla okula giren M.Ö, aynı gerekçeyle sınıfta tartıştığı 3 aylık hamile öğretmen E.Ç'ye hakaret edip saldırdı. Veli M.Ö, daha sonra kendisine engel olmak isteyen güvenlik görevlisine de yumruk attı. Şikayet üzerine polislerce yakalanan M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.