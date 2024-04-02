Başakşehir'de el bombalı saldırı

Başakşehir'de motosikletli ve kar maskeli iki kişi, Hint restoranı ile iki iş yerinin önüne el bombası atarak kaçtı.

Güncel 02.04.2024 07:29 Giriş: 02.04.2024 07:29

Güncelleme: 02.04.2024 07:44 Kaynak: AA

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