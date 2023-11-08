Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı

Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmından bir anda alevler yükseldi. Yolcular kendi imkanlarıyla otobüsten çıkarken, yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmından bir anda alevler yükseldi. Yolcular kendi imkanlarıyla otobüsten çıkarken, yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Başakşehir Atatürk Bulvarı Tümsan durağı önünde çıktı.

Seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmı bilinmeyen nedenle bir anda yanmaya başladı. Alevleri gören İETT şoförü otobüste bulunan yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.