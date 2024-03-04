Başakşehir tek golle geçti

Başakşehir karşılaşmanın 34. dakikasında Mouandilmadji’nin kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kalan Samsunspor’u tek golle mağlup etti. Başakşehir bu galibiyetle ligde averajla 6’ncı sıraya yükseldi.

Spor Servisi

Başakşehir, sahasında Samsunspor’u 1-0 mağlup etti. Başakşehir ile Samsunspor Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Başakşehir ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle tamamlandı. 34. dakikada Samsunspor 10 kişi kaldı. 32. dakikada orta sahada Kemen ve Mouandilmadji arasında yaşanan mücadelede Kemen yerde kaldı. VAR’dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mouandilmadji’ye kırmızı kartını gösterdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

48. dakikada Başakşehir öne geçti. Samsunspor ceza sahası önünde yaşanan top kapma mücadelesinde Kemen’ın ayak koyduğu top ceza sahasındaki Aleksic’in önünde kaldı. Aleksic’in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, faul gerekçesiyle golü iptal etti. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında izleyen hakem, gol kararını verdi: 1-0. Bu tek golle karşılaşmayı Başakşehir 1-0 kazandı.

Samsunspor’u 1-0 mağlup eden Başakşehir üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve ligde 6’ncı sıraya yükseldi. Bu sezon ligdeki 11. galibiyetini alan ve puanını 39’a yükselten turuncu-lacivertli ekip, aynı puana sahip Rizespor’un averajla önünde 6’ncı sıraya çıktı.

Ligdeki 13. yenilgisini alan Samsunspor ise 33 puanda kaldı. İstanbul ekibini galibiyete taşıyan golü 48. dakikada Danijel Aleksic attı. Samsunspor, 34. dakikada Mouandilmadjia’nın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Başakşehir gelecek hafta evinde Antalyaspor ile karşılaşırken, Samsunspor da sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

ALEKSIC’TEN İLK GOL

Başakşehir’in orta saha oyuncularından Danijel Aleksic, bu sezon ligdeki ilk gol sevincini Samsunspor karşısında yaşadı. Turuncu-lacivertli ekibin kaptanı Aleksic, mücadelenin 47. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı.