Başakşehir’de feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir'de Arnavutköy istikametine giden otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarptı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Başakşehir’de kontrolden çıkan aracın karşı şeride geçerek otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana gelmişti. Arnavutköy istikametine seyir halindeki 34 UB 7161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpmış, karşı şeride geçerek 34 HRZ 561 plakalı otomobile çarpmıştı.

Kazada Enes Durukan ve Mehmet Bülbül olay yerinde, Muhammed Bülbül ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş bir kişi de tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı.

Ağır yaralanan Sudenaz Bülbül’ün ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.