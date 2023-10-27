Başakşehir’de iş yerinde doğalgaz patlaması: 1 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir işyerinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonrasında bir kişi dumandan etkilendi. Patlama nedeniyle iş yerinde hasar oluşurken, yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Güncel 27.10.2023 15:52 Giriş: 27.10.2023 15:52

Güncelleme: 27.10.2023 15:56 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA



İstanbul'un Başakşehir ilçesinde doğalgaz borusu kırılan iş yerinde patlama meydana geldi. Hurda eritme ve geri dönüşüm üzerine faaliyet gösteren işyerinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonrasında yangına müdahale etmek isteyen işyeri sahibi dumandan etkilendi. Olay, Başakşehir İSDÖK Sanayi sitesi 6. Bloktaki hurda eritme ve geri dönüşüm işi üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dışardan iş yerine bağlanan doğalgaz borusunun kırılması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan alevler iş yerini sararken çalışanlar ise kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İş yeri sahibi ise yangın tüpleriyle müdahale ederken dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti. BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI Müdahale sırasında etkilenen işyeri sahibi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlama nedeniyle iş yerinde hasar oluşurken, yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. İş yerinin alevli yandığı ve itfaiyenin müdahale ettiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.