Başhekim Mahmutluoğlu'nun ölümü: Koca, "yeniden kapanma" iddialarına yanıt verdi

Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmutluoğlu'nun ölümüne ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, Mahmutluoğlu'nun 35 yaşından itibaren kalp yetmezliği rahatsızlığı olduğunu ve bu rahatsızlığına bağlı olarak gelişen hastalıklarıyla birleşen solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybettiğini kaydetti. 3 ayrı PCR testi sonucunda Mahmutluoğlu'nun Covid-19 olmadığının anlaşıldığını kaydeden Koca, "Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun kalp yetmezliğiyle birleşen solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak" dedi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dr. Mahmutluoğlu'nu yakın tarihte kaybettiklerini anımsattı.

Mahmutoğlu'nun kaybının bir kara propaganda aracı olarak kullanılmaya başlandığını iddia eden eden Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu propaganda, Eris varyantı sebebiyle, tıpkı salgının başlarındakine benzer, şu an için asla gerçekçi ve gerekli olmayan, bilimsellikten tamamen uzak tedbirlerin uygulanmasına ve aşı kampanyaları başlatılmasına yöneliktir. Her ürünün üreticisi gibi, aşı üreticileri de ürettikleri ürünün daha fazla alıcı bulmasını isteyebilirler. Ama bilim buna bakmıyor. Gereksiz bir ilacı kim kullanmak ister, onu hangi hekim önerebilir? Öneriyorsa o tıp ahlakına bağlı bir hekim midir? Hastayla ilişkisi dışında, olası başka ilişkileri de akla gelmez mi? Bilim adına bilime aykırı girişimlerde bulunanları ve ülkemizin gereksiz yere 'sosyal bir depresyona' sürüklenmesinde sakınca görmeyenleri bilimin tarafsızlığını, sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyorum. Kim ne derse desin, spekülasyonlardan hareketle, gerçekçi veriler olmadığı halde yapılmayacak olanı yapmayacağız. Sosyal depresyon da büyük bir sağlık sorunudur."

Koca, Covid-19 ile mücadelede radikal tedbirler almaktan aşı uygulamasına, insan sağlığı için ne gerekiyorsa hepsini “milletçe uyum içinde” yaptıklarını savundu.

"BOYUN EĞDİRME ÇABASI"

Şimdi gündemde olan bu durumun bir boyun eğdirme çabası olduğunu iddia eden Koca, şunları kaydetti:

"Boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz. Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak. Kovid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 milyon müsterih olsun. Genç yaşta kaybettiğimiz hekim arkadaşımız bu yönden de talihsiz. Adı, etik dışı emel sahiplerinin dilinde. Kendisinin vefat nedeni çok açıktır. Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nun 35 yaşından itibaren kalp yetmezliği rahatsızlığı vardı. Bu rahatsızlığına bağlı olarak gelişen hastalıklarıyla birleşen solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti. Yapılan 3 ayrı PCR testi sonucunda kendisinin Covid-19 olmadığı anlaşılmıştı. Buna rağmen bilimsel mantıkla sağlaması yapılmış bir içerik sunuyormuş gibi görünerek, bilimsel karşılığı olmayan birtakım yorumlarda bulunanlar talihsiz bir davranış örneği sergilediler. Bugün konuşulanların ömrü kısa olacak, bilimin sözünün ömrü uzundur. Hekimliğin rengi beyazdır. Bir hekime, kara propaganda yakışmaz. Arkadaşımız Dr. Ersin Mahmutluoğlu adının karıştırıldığı tezvirattan incinmesin, nur içinde yatsın."