Basın açıklaması iptal: CHP, TRT Genel Müdürü Sobacı ile görüşecek
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Milletvekillerinin bugün saat 11.00’de TRT Genel Müdürlüğü önünde yapacağı basın açıklaması iptal edildi. Günaydın, TRT Genel Müdürü ile görüşme gerçekleştirecek.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Milletvekillerinin bugün TRT Genel Müdürlüğü önünde yapacağı basın açıklaması TRT Genel Müdürü ile gerçekleştirilecek görüşme nedeniyle iptal edildi.
CHP'den dün yapılan açıklamada,Grup Başkanvekili Günaydın ve CHP milletvekillerinin bugün saat 11.00’de TRT’nin seçim döneminde tarafsız yayın yapmadığı gerekçesiyle genel müdürlük önünde basın açıklaması yapılacağı bildirilmişti.
GÖRÜŞME SAAT 16.30'DA
Açıklamanın yapılacağı saatten önce TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın, Günaydın’a saat 16.30’da görüşmek üzere randevu verdiği, söz konusu basın açıklamasının iptal edildiği belirtildi.
Gökhan Günaydın’ın, Sobacı ile görüşmesinden sonra açıklama yapabileceği öğrenildi.