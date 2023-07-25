Basın Bayramı'nda grev ilanı

Türkiye’de gazeteciler Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü olarak kutlanan 24 Temmuz’a grevle girdi. TGS ile Sputnik Türkiye arasında sürdürülen görüşmelerde anlaşmaya varılamaması üzerine grev kararı asıldı.

Haber Merkezi

Türkiye’de gazeteciler Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü olarak kutlanan 24 Temmuz’a da baskı, sansür ve tutuklama kıskacında girdi. Gazeteciler bu yılın ilk 7 ayında 364 kez hâkim karşısına çıktı, 18 gazeteci tutuklandı, RTÜK televizyon kanallarını 22 kez cezalandırdı.

6 Şubat depremi ve seçimler başta olmak üzere birçok önemli olay ve gelişmede halkın haber alma hakkı için mücadele veren basın kuruluşları sansür ve karartma kararları ile susturulmak istenirken, gazetecilerin de soruşturma, gözaltı ve tutuklamalarla, darp ve hukuksuz engellemelerle görevlerini yapmaları engellendi. Türkiye bu yıl Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında da gerileyerek 180 ülke içinde 165. sıraya düştü. Gazeteciler yaptığı haberler, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yılın ilk yedi ayında 364 kez hakim karşısına çıktı.

GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, iktidarın ve muhalefetin medyaya yönelik tutumuyla ilgili sorunlara dikkat çekti. Açıklamada "Gazeteci, mağdurun, güçsüzün, yoksulun, ötekileştirilenin ve sesini duyuramayanların sesi olmakla yükümlüdür. Tüm meslektaşlarımıza Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uygun habercilik yapılması için çağrı yapıyoruz. Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’müzü kutluyor ve meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu duyuruyoruz.24 Temmuz 2023’de bir kez daha iktidarı ve muhalefeti medyaya yönelik siyasi ve ekonomik baskılardan vazgeçmeye, haberin serbest dolaşımını engellememeye, cezaevindeki gazetecilerin özgür bırakılması için çaba göstermeye davet ediyoruz.” denildi.

GAZETECİLER MUTSUZ

Sınır Tanımayan Gazeteciler’den (RSF) Erol Önderoğlu, 24 Temmuz ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gazeteciler, yargının ve siyasetin daralttığı medya sektöründe tehlike altında, güvencesiz ve kimi zaman da mutsuz bir ortamda kamuoyuna haber taşımak için özveriyle didiniyor. Sektörde ekonomik istikrar ve editoryal bağımsızlık zorunludur" dedi.

İŞTEN ATMA TEHDİDİ

Davalarla boğuşan gazeteciler bir yandan da emeklerinin karşılığını almak için mücadele ediyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı (Sputnik) Türkiye işvereni ile sürdürdüğü toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararını ajansın İstanbul ve Ankara’daki bürolarını astı. Grev kararına ilişkin Sputnik’in Ankara bürosunda yapılan açıklamada konuşan TGS Genel Sekreteri İlkay Akkaya işveren tarafının uzlaşmadan uzak tavır takındığını, 20 kişiyi işten atmakla tehdit ettiğini belirtti.

Sputnik işverenin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 51, 52 ve 53. Maddelerini ihlal ettiğini belirten Akkaya şunları söyledi:

“Çalışanların sendika hakkına saygı göstermeyerek Anayasamızı çiğneyebileceğini düşünenler büyük bir yanılgı içerisindedir. Çalışanların sendikaya üye olmaları da toplu iş sözleşmesi imzalamaları da anayasal güvence altındadır. Sendika hakkımıza saygı gösterin, suç işlemeyin. Bir an önce, yıllardır büyük bir fedakârlik gösteren çalışanlarınızın taleplerine kulak verin. Yeniden çalışma barışını sağlayın ve üyelerimizi geçim kaygısindan uzaklaştırın. Bugün sadece grev kararını asıyoruz ancak taleplerimize kısa sürede olumlu bir yanıt verilmedigi takdirde fiili grev uygulamasına gecikmeden bağlayacağımızı tüm kamuoyuna ilan ediyoruz.”