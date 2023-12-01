'Basın Dayanışma Ödülü' BirGün yazarı Timur Soykan'a

Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi, 34. kuruluş yıl dönümü etkinliği ve 2023 yılı ödül töreni düzenledi. BirGün yazarı Timur Soykan, ÇGD Bursa 2023 Yılı Basın Dayanışma Ödülü'ne layık bulundu.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi 34. Kuruluş Yıl dönümlerine özel etkinlik ve 2023 yılı ödül törenini Mudanya Montania Otel'de gerçekleştirildi.

Düzenlenen ödül gecesine basın dünyasının yanı sıra CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, CHP Nilüfer İlçe Belediye Başkan aday adayı Okan Şahin ve çok sayıda Akademik Oda Başkanı, TR Düşünce Kulübü Başkanı Ercan Yakut, ADD Güney Marmara Şube Başkanı Gürkan Akdoğan, ÇGD Genel Başkanı Kıvanç El ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

BİRGÜN YAZARI TİMUR SOYKAN'A ÖDÜL

Ödül töreninde BirGün yazarı Timur Soykan, ÇGD Bursa 2023 Yılı Basın Dayanışma Ödülüne layık bulundu.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Basın tarihi, ülkemizde neredeyse her dönemde karşılaşılan baskılarla mücadele tarihidir aynı zamanda. Dünya dönüşür, insanlar değişir ama gazeteciliğin temel ilkeleri değişmez. On yıllar geçse de gazetecilik özünden bir şey kaybetmez. Elbette bu yaklaşım, mesleğini onurla sürdüren gazeteciler için geçerlidir. Mesleğini kaleminin onuruyla bugünlere taşıyan ve başta 6 yaşındaki kıza tarikat nikahı, cezaevi girişinde çıplak aramalar, badeci şeyhin rezillikleri olmak üzere birçok konuyu kamuoyu önüne taşıyan Timur Soykan, ÇGD Bursa 2023 Yılı Basın Dayanışma Ödülüne layık bulundu" ifadelerine yer verildi.