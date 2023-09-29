Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan hakkını iptal ettiği Evrensel Gazetesi ile dayanışma gecesi düzenlendi

Basın İlan Kurumu’nun remi ilan hakkını iptal ettiği Evrensel gazetesiyle dayanışma gecesi düzenlendi. Etkinliğe sendikalaştıkları için işten atılan Sputnik emekçileri de katıldı

Ankara’da Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan hakkını iptal ettiği Evrensel gazetesiyle dayanışma gecesi düzenlendi. Etkinliğe sendikalaştıkları için işten atılan Sputnik emekçileri de katıldı. Etkinlikte, sanatçı Oğuz Aksaç sahne aldı.

Etkinlikte konuşan Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, “Daha önce dayanışma etkinliklerinde Evrensel'in bir fidan olduğu sıkça vurgulanırdı. Ancak 28 yıl sonra kökleri derinleşen, yayılan ve hiç eğilmeyen bir ağaç oldu. Onun köklerini burada görüyoruz. O nedenle BİK eliyle Evrensel'i mali kuşatmayla boğmaya çalışanlara buradan sesleniyoruz. Evrensel ile savaşınızı kaybettiniz" dedi.

Tutuklu gazetecilere değinen Polat, "Yalana dayalı bir rejimin sürme ısrarı. Tüm bunlar gerçeği yazma kararlılığımızı ortadan kaldırmayacak. Cezaevinde olan bütün arkadaşlarımız için de yazıyoruz. Tüm gazetecilerin özgür kalacağı bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'SPUTNİK GREVİ MORAL KAYNAĞI'

44 gündür grevde olan Sputnik çalışanlarını da selamlayan Polat, "Yasaklanmasına rağmen başarıya ulaşan grevler var. Hürriyet'te sendikalaştığı için işten atılanları hatırlayalım. Birçok arkadaşımız mücadeleye devam etti. Sendika yöneticileri düzeyinde devam ettiler. O süreç kaybedilen bir süreç miydi diye sormamız gerekir. Bazı grevler hedeflerinden daha farklı anlamlar da ifade edebiliyor. Sputnik grevi de basında ve farklı sektörlerdeki isçiler açısından da bir moral kaynağı" dedi.

GREVDEKİ GAZETECİLER SÖZ ALDI

Polat’ın ardından sendikalaştıkları için işten çıkarılan ve 44 gündür grevde olan Sputnik Türkiye çalışanları şenliği selamladı. Burada söz alan gazeteci Emre Köse, "Davetiniz için teşekkür ederiz. Bugün 44 günü geride bıraktık. Taleplerimiz nettir: İşten atılan 24 arkadaşımızın işe iadesi ve işverenin toplu sözleşme masasına geri dönmesi" dedi.

Etkinliğe katılan isim ve kurumlar şöyle:

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, Kızılırmak Federasyonu Meclis Başkanı Önder Aydın, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Etimesgut Şube Başkanı Lale Pektaş, Türkiye Yazarlar Sendikası Ankara Şube Temsilcisi Süreyya Köle, SES MYK Üyesi Eylem Eroğlu, CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Dasden, CHP Yenimahalle Belediyesi Meclis Üyesi Serdar Dönmez, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yenimahalle Şube Başkanı Onur Şahin, Büro Emekçileri Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Erdoğan ve Şube Yöneticisi Alev Genç Öztürk, Tüm-Bel-Sen MYK üyeleri Bülent Türkmen,Zeynep Sarıkaya ve Yılmaz Yıldırımcı, KESK MYK üyesi Gönül Kural Şimşek ve Zeynep Korkmaz, Eğitim Sen 4 Nolu Şube Başkanı Eyüp Kösedağ, Tuzluçayır Dayanışma Derneği Başkanı Elif Sancı, Yenimahalle Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Suna Sezer, Yenimahalle Batı Sitesi Mahallesi Muhtarı Ali Fidan, DİSK Emekli Sen Genel Sekreteri Fikri Kalander, Batıkent Halkevleri YK üyesi Hülya Kılıç, Batıkent CHP Temsilciliği’nden Cumali Özdemir, Günebakan Kadın Derneği.