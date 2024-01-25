Basın Konseyi Adalet Nöbeti'nde: "AYM kararları hukukun üstünlüğüdür"

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın özgürlüğüne kavuşması ve TBMM'deki görevine başlaması için İstanbul Adliye Sarayı'nda dün, (24 Ocak Çarşamba) Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve Prof. Dr. Bahadır Erdem'in de konuştuğu yeni bir Adalet Nöbeti gerçekleştirildi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iki kez vermiş olduğu hak ihlali kararına rağmen tutuklu durumda bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın özgürlüğüne kavuşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) görevine başlaması için İstanbul Adliye Sarayı'nda Adalet Nöbeti gerçekleştirildi.

Basın nöbetine Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Prof. Dr. Bahadır Erdem ve Hatay Milletvekili Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay katıldı.

İstanbul Adliyesi Fuayesinden bir araya gelen avukatlar ve konuşmacılar, yakalarına Can Atalay'a özgürlük etiketleri takarak, 'Anayasa, hukuku, adalete ve özgürlüğe el veriyoruz' dediler.

Daha sonra topluca İstanbul Adliye Sarayı önüne geçen 'Adalet Nöbetçileri', Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve Prof. Bahadır Erdem'in konuşmalarını dinlediler.

"HUKUKSUZLUKTA GELDİĞİMİZ NOKTAYA UTANÇ DUYUYORUZ"

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, "Sesimizi çoğaltmak, hak, hukuk ve adalet için, Adalet Nöbeti'ndeyiz. Hukuksuzlukta geldiğimiz bu noktaya utanç duyuyoruz. Ve üzgünüz, bu gri tabloda, yol alamadığımızın farkında olduğumuz için üzgünüz. Ve ürküyoruz, hukukun olmadığı iklimlerde aydınlığa çıkılamayacağını bildiğimiz için korkuyoruz. Anayasa yaşamsal direğimizdir, Anayasa Mahkemesi kararları hukukun üstünlüğüdür, vicdandır, haktır, herkes için bağlayıcıdır" dedi.

Türenç, "Temel hak ve özgürlüklerin, eşitliğin ve cumhuriyetin değerlerini yitirmeden, var olmak istiyoruz. Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bu değerler ışığında, özgürlüğüne kavuşmasını ve milletvekili olarak Meclis'teki yerini almasını bir kez daha haykırıyoruz" diye ekledi.

Türenç şöyle devam etti:

"Ocak ayı, yitirdiğimiz gazetecileri andığımız aydır. Metin Göktepe, Hrant Dink, Uğur Mumcu ve 1 Şubat'ta da Abdi İpekçi katledildi. Onları bizden alan karanlık odakların hala cezalandırılmalarını bekliyoruz, adalet arıyoruz, mutlaka bir gün adaleti bulacağımıza inanıyoruz."

"SANDIKTA TÜM MUHALİFLER BİRLEŞMELİ"

Prof. Dr. Bahadır Erdem ise, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması çağrısı yaptı, "Bu karara uymamak Anayasa'ya uymamak demektir. Bunu kimse kabul edemez, ettiremez" dedi. Partisi İyi Parti'den istifa ettiğini hatırlatan Prof. Erdem, Mart ayında yapılacak seçimde iktidara sandık dersi verilmemesi halinde Türkiye'yi daha karanlık günlerin beklediğini vurgulayarak, "Sandıkta tüm muhalifler birleşmeli" çağrısında bulundu.

Hatay Milletvekili Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay ise, oğlu için yapılan nöbete katılanlara teşekkür etti ve hukuksuzluğun sona ererek oğluna hakkının verilmesini talep etti.

Adalet Nöbeti'ne İstanbul Barosu avukatlarının yanı sıra Basın Konseyi İkinci Başkanı Başar Yaltı ve Yüksek Kurul üyesi Doğan Satmış da katıldı.