Basın Konseyi'nden Halk TV'ye 'sözleşme' eleştirisi

Basın Konseyi, CHP'nin Halk TV ile anlaşmasını feshedilmesine ilişkin açıklama yaptı. Medya etiğinin örselenmesine izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, "Söz konusu kanal kendini haklı çıkarmak için sözleşmeyi iptal eden partiyi suçlayan yayınlar yapmıştır" denildi.

Basın Konseyi, CHP ile Halk TV arasındaki sözleşmenin feshedilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Halk TV'ye yönelik eleştirilerde bulunulan açıklamada, "Bir siyasi parti ile bir televizyon kanalının, grup toplantıları ve haberlerinin yayınlanması için sözleşme yaptıkları, bu sözleşmeyi partinin iptal etmesiyle ortaya çıkmıştır. Söz konusu kanal kendini haklı çıkarmak için sözleşmeyi iptal eden partiyi suçlayan yayınlar yapmıştır" denildi.

"Basın Konseyi Yüksek Kurulu, olayı Basın Meslek İlkeleri yönüyle değerlendirecektir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazeteciliğin ve yayıncılığın temeli olan bağımsız habercilik refleksinin bozulmasına ve medya etiğinin örselenmesine izin verilmemesinin önceliğimiz olduğunu kamuoyuyla paylaşırız."

CHP ANLAŞMAYI FESHETMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini bildirmişti.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir."