Başka bir Antalya mümkün

Haber Merkezi

SOL Parti Antalya İl Örgütü yerel seçimlere ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Belediye Meclis Üyeleri adaylarının tanıtıldığı basın toplantısında konuşan İl Sözcüsü Aysel Aydın, “Halk kitlelerini yoksullaştıran, neo-liberal politikaları uygulayan aşırı kar hırsına dayanan kapitalizm ve onun yılmaz uygulayıcısı AKP krizin kaynağıdır” dedi.

Antalya‘nın ve toplumun yerel seçimlerde ihtiyacı olan temel yaklaşım, "toplumcu ve halkçı bir yerel yönetim" anlayışıdır diyen Aydın “Hedefimiz; gücünü halktan alan ve hesabı halka veren, söz - yetki ve kararın halkta olduğu bir belediyeciliktir. Yaşanabilir bir Antalya için; kadınlar, gençler, işçiler, işsizler, çiftçiler ve esnaf olarak evlerimizden çıkıp el ele vererek gücümüzü birleştirme, geleceğimize sahip çıkma ve umudu örgütleme zamanıdır.”