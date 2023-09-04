“Başka Bir Tarım Okulu” 92. İEF'de tanıtılıyor

“İkinci Yüzyılın Köy Enstitüsü – Başka Bir Tarım Okulu” 92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ilk kez tanıtıldı. Gençlere ücretsiz yatılı eğitim sağlayacak projeyi gençler VR gözlüklerle keşfetti.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “İkinci Yüzyılın Köy Enstitüsü – Başka Bir Tarım Okulu” 92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ilk kez görücüye çıktı.

Proje, fuarın gençlik alanında İzTarım A.Ş. tarafından kurulan stantla tanıtıldı. Urla’nın Bademler Köyü’nde kurulması planlanan tarım lisesinin maket ve proje görselleri stantta yer aldı. Çocuklara parasız yatılı eğitim verilecek tarihi projeyi incelemeye gelen gençler sanal gerçeklik (VR) gözlükleriyle tarım lisesini keşfetti.

İzTarım A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler projeyi fuarda gençlere tanıtmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu yıl çok heyecanlıyız. Başka bir tarım okulunun hem maketini sergiliyoruz hem de VR gözlüklerle 3 boyutlu olarak içinde gezebileceğimiz bir standımız var gençlik alanının içerisinde. Bu hikâyenin sonu aslında Başka Bir Tarım Okulu’na bağlanıyor. İzmirlinin ürettiğini İzmirli işçiler mamule dönüştürüyor. İzmirliler tüketiyor ve oradan elde ettiğimiz gelirlerle İzmir’in çocuklarını okutacağız. İkinci Yüzyılın Köy Enstitüsü Başka Bir Tarım Okulu’nun da temelini çok yakında Urla Bademler’de atacağız. Bu okul yüzde yüz burslu, parasız yatılı bir okul olacak” şeklinde konuştu.

45 BİN METREKARE ÜZERİNE KAMPÜS

Hem aile tarımını güçlendirecek hem de tarımda nitelikli ara eleman sorununu çözecek İkinci Yüzyılın Köy Enstitüsü – Başka Bir Tarım Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ne göre kurularak Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi unvanıyla hizmet verecek.

45 bin metrekarelik alana kurulacak okul, tarım alanları, seralar, resim ve müzik atölyeleri, bilim ve teknoloji atölyeleri, ahşap ve metal atölyeleri, basketbol, voleybol ve futbol sahaları, amfi tiyatrosu, gıda laboratuvarı, kalite kontrol laboratuvarı gibi teknik anlamda güçlü bir donanıma sahip çok işlevli ve kampüs atmosferinde planlandı.

Okulda bağcılıktan mantar yetiştiriciliğine, seracılıktan bahçıvanlığa, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığından evcil hayvan kuaförlüğüne, gıda teknolojisinden bitkisel yağ üretimine hububat işlemeden şekerleme ve çikolata üretimine kadar birçok branşta eğitim verilecek.